Prefazione - L'ABC dell'Europa di Ventotene

Fonte: L'ABC dell'Europa di Ventotene. Piccolo dizionario illustrato (Ventotene, Ultima Spiaggia, 2022). Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it - 31 gennaio 2022

di Antonio Padoa-Schioppa*

Davvero felice è stata l’idea di predisporre un piccolo Dizionario che racchiude nelle ventuno lettere dell’alfabeto temi e personaggi della storia dell’integrazione europea, che ha ormai compiuto settant’anni. Ed è importante che i giovani nati nel XXI secolo, ai quali questo volume è destinato, la conoscano meglio di quanto avviene nella scuola o si ricava dalla stampa e dai media.

Nicola Vallinoto è da molti anni impegnato sul fronte del federalismo europeo e mondiale in direzioni innovative, attraverso la valorizzazione dei canali digitali e non solo. La sua passione intelligente ha accolto in questo Dizionario i nomi di alcuni dei protagonisti, uomini e donne, del processo di unione, padri e madri della costruzione europea, da Altiero Spinelli a Ursula Hirschmann, da Luciano Bolis a Eugenio Colorni, da Luigi Einaudi a Ernesto Rossi e ad Ada Rossi: vite straordinarie, delle quali vengono ricordati anche alcuni profili biografici poco conosciuti, che aiutano a cogliere la personalità di ciascuno di loro.

Le voci informative del Dizionario sulla storia e sulle istituzioni europee, sintetiche ma molto chiare, sono assai utili perché anche chi si dice pro-europeo spesso di questi profili dell’Unione sa davvero poco. E poi ci sono le voci per così dire teoriche, sui fondamenti politici, filosofici e ideali del federalismo, essenziali per comprendere non solo la genesi ma soprattutto lo spirito che sta alla base, sin dall’origine e ancora oggi, del grande progetto europeo. Un progetto ispirato all’idea della pace, che ha respiro universale e ambizione globale, cui pure il Dizionario fa giustamente richiamo. Indovinato è anche il corredo di originali illustrazioni pittoriche di Giulia Del Vecchio che accompagna i singoli capitoli.

Ventotene 29/08/2021 Il Presidente Sergio Mattarella a Ventotene in occasione del 40° seminario per la formazione federalista europea, nell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene. Viola e Alice consegnano una copia del dizionario illustrato al Presidente. Autore: La Presidenza della Repubblica Italiana Fonte: https://www.quirinale.it/elementi/59416 Copyright © La Presidenza della Repubblica Italiana Tutti i diritti riservati Chiudi

È bello vedere riuniti quali redattori delle voci di questo agile “abbecedario” europeo, scritto in forma semplice e accessibile, i nomi di studiosi maturi, autori di opere a stampa ben note sulle tematiche dell’Europa e del federalismo, ma anche le voci di giovani studiosi autori di tesi di ricerca su alcuni degli aspetti di una storia e di una realtà ancora poco note ma affascinanti, di grande significato e di assoluta attualità.

* Antonio Padoa-Schioppa, Professore emerito, Università di Milano Tra le sue pubblicazioni recenti: Storia del diritto in Europa, Il Mulino, Bologna 2016; Perché l'Europa, Dialogo con un giovane elettore, Ledizioni, Milano 2019, accessibile online.