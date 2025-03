La Meloni contro l'Europa libera e unita del Manifesto di Ventotene

In piazza per l'Europa Autore: Nicola Vallinoto Fonte: Archivio personale Copyright © Nicola Vallinoto Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi



Attaccare il Manifesto di Ventotene vuol dire disconoscere il valore dei quei giovani confinati Spinelli, Rossi e Colorni, che durante i giorni più bui della seconda guerra mondiale seppero indicare la via per uscire dall'odio e dagli orrori provocati dal nazionalismo che produsse milioni di morti in tutto il continente europeo.



Attaccare il Manifesto di Ventotene vuol dire disconoscere la lotta antifascista che seppe donarci libertà e democrazia. E' una vergogna che la Presidente del Consiglio non rappresenti i valori sanciti dalla Costituzione italiana.