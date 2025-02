Un MEGA planetario: Make Earth Great Again

Il 1 febbraio Elon Musk ha pubblicato sul suo social X un post in cui invita il popolo europeo a unirsi al movimento MEGA: Make Europe Great Again.



Donald Trump ed Elon Musk che indossano un berretto con la scritta Make Earth Great Again. In poco più di 24 ore il post ha realizzato oltre 70 milioni di visualizzazioni e oltre mezzo milione di interazioni (tra commenti, like e condivisioni).



Dopo l'appoggio al partito neonazista AfD ecco un altro intervento a gamba tesa sulla politica europea. Musk invita gli europei ad aderire a un movimento MEGA, di cui non si sa nulla, con il quale ambisce ad unire tutti i partiti nazionalisti del vecchio continente. Un'impresa impossibile in quanto è un'alleanza che non può stare in piedi. Secondo la logica dei nazionalisti infatti ciascuno è sovrano a casa sua e quindi sarebbe un movimento del tutti contro tutti.



Come cittadini europei (e del mondo) dobbiamo rispondere a queste provocazioni di Musk che abbiamo un solo pianeta (come ci ricordano i giovani di Fridays for future) e che dobbiamo averne cura gestendo collettivamente i beni comuni globali (ambiente, pace, diritti).

Per questo motivo agli slogan nazionalisti proposti da Trump e da Musk (MAGA e MEGA) dobbiamo rispondere con un MEGA planetario in cui la E di Europe viene sostituita dalla E di Earth: Make Earth Great Again!