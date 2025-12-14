Verso il Consiglio europeo
Italia, è ora di agire per una vera unione federale europea!
Sit-in a Roma, in piazza di Monte Citorio, mercoledì 17 Dicembre 2025 dalle ore 10
14 dicembre 2025
In occasione della comunicazione alle Camere della presidente Meloni in vista del Consiglio europeo la Gioventù Federalista Europea scenderà in piazza, davanti al parlamento.
Nel giorno in cui il parlamento è chiamato a dibattere sulla posizione da tenere al prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 novembre a seguito della pubblicazione del National Security Strategy del governo USA è importante rivendicare a gran voce che l'Europa non è un incidente della storia.
Oggi più che mai è importante non solo difendere l'UE ma sostenere il suo avanzamento, verso una vera unione federale.
L'appuntamento è mercoledì 17 dicembre in piazza di Monte Citorio a partire dalle ore 10.
Per adesioni e informazioni scrivere a segreteriagfe@gmail.com oppure chiamare Amanda Ribichini (cell. 3703137735).
Note: Comunicato stampa della GFE.
