Italia, è ora di agire per una vera unione federale europea!

In occasione della comunicazione alle Camere della presidente Meloni in vista del Consiglio europeo la Gioventù Federalista Europea scenderà in piazza, davanti al parlamento.

Nel giorno in cui il parlamento è chiamato a dibattere sulla posizione da tenere al prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 novembre a seguito della pubblicazione del National Security Strategy del governo USA è importante rivendicare a gran voce che l'Europa non è un incidente della storia.

Oggi più che mai è importante non solo difendere l'UE ma sostenere il suo avanzamento, verso una vera unione federale.

L'appuntamento è mercoledì 17 dicembre in piazza di Monte Citorio a partire dalle ore 10.

Per adesioni e informazioni scrivere a segreteriagfe@gmail.com oppure chiamare Amanda Ribichini (cell. 3703137735).