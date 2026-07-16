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Mettiamo a disposizione calendario, database, sito web, supporto e formazione

PeaceLink Nodo di Genova

Vogliamo favorre la conoscenza reciproca, la condivisione di esperienze e la progettazione di iniziative su pace, ambiente e cittadinanza attiva. Aperti a tutti: attivisti, associazioni, nuovi arrivati, chi ha idee o competenze.

PeaceLink - nodo di Genova

PeaceLink Genova – nodo territoriale

PeaceLink è una piattaforma nazionale di comunicazione e mediattivismo nata nel 1991. Il nodo di Genova è il punto di riferimento locale della rete: offre strumenti digitali aperti (calendario condiviso e database delle associazioni) per segnalare eventi e inserire realtà associative. La piattaforma digitale di PeaceLink è al servizio di cittadini, associazioni, comitati e scuole del territorio ligure. Obiettivo: mettere la comunicazione al servizio della pace, della giustizia sociale e dell'ambiente.

1. Piattaforma aperta a tutti
Chiunque può segnalare eventi (www.peacelink.it/segnala) e inserire la propria associazione (www.peacelink.it/associazioni), senza dover possedere competenze tecniche. Il nodo di Genova offre supporto a chi ne ha bisogno.

2. Comunità in presenza
Vogliamo favorre la conoscenza reciproca, la condivisione di esperienze e la progettazione di iniziative su pace, ambiente e cittadinanza attiva. Aperti a tutti: attivisti, associazioni, nuovi arrivati, chi ha idee o competenze.

3. Visibilità nazionale per il territorio
Le segnalazioni genovesi confluiscono nel portale nazionale, rendendo visibili le iniziative della Liguria in tutta Italia. Le buone pratiche locali ispirano gli altri nodi della rete.

4. Strumenti digitali per l'attivismo
Mettiamo a disposizione calendario, database, sito web, supporto e formazione. La tecnologia al servizio delle persone, senza barriere tecniche.

5. Diffusione: con ogni mezzo disponibile
Condividi sui social, inoltra su WhatsApp, stampa e distribuisci nei luoghi che frequenti (scuole, centri, parrocchie). Così la comunicazione digitale diventa azione concreta sul territorio di Genova.

Partecipa!
Segnala un evento, inserisci un'associazione, partecipa alle iniziative, condividi, stampa, proponi un'idea. Nessun impegno minimo, ogni contributo è prezioso. La rete ti aspetta. Contattaci per supporto.

Per contatti, scrivere a genova@peacelink.it oppure usare il modulo online

Parole chiave: genova, nodi di peacelink

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