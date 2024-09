Copertina rapporto Global Witness Fonte: Global Witness Chiudi 196 persone impegnate nella difesa della terra e dei beni comuni sono state uccise l'anno scorso. La maggior parte degli omicidi - l'85% - si è concentrata in America Latina, che è risultato ancora una volta il continente più pericoloso per ambientalisti e attivisti

Un numero molto probabilmente sottostimato, poiché individuare, denunciare e indagare su questi crimini sta diventando sempre più difficile e pericoloso.

L'omicidio rimane la strategia più comune per mettere a tacere chi difende terra e beni comuni. Ma ci sono molti altri modi: intimidazioni, campagne diffamatorie, criminalizzazione, persecuzioni giudiziarie.

“Voces silenciadas“[1] (Voci messe a tacere) è l'ultimo rapporto di Global Witness. La Colombia è la nazione con il maggior numero di omicidi (79), seguita da Brasile (25), Honduras e Messico (18), Filippine (17).Da quando, nel 2012, l'organizzazione britannica ha iniziato a denunciare gli attacchi alle persone che difendono la terra e l'ambiente, 2.106 difensori sono stati uccisi in tutto il mondo. Almeno 1.500 dalla firma dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici nel 2015.La Colombia è di gran lunga il paese più letale, con 461 persone uccise tra il 2012 e il 2023. Seguono Brasile (401), Filippine (298), Messico (203) e Honduras (149). L'Honduras detiene il triste primato di nazione con il maggior numero di omicidi pro capite e l'America Centrale quello di regione più letale.Delle persone uccise nel 2023, il 43% erano indigeni e il 12% donne. In Colombia, delle 79 persone uccise lo scorso anno (il 40% del totale globale), il 67% erano indigeni e contadini. In Messico, il 70 per cento era costituito da indigeni e contadini.L'industria mineraria (industria estrattiva) continua a essere il principale movente industriale delle uccisioni dei difensori , seguita dal disboscamento e dall'agrobusiness. Più della metà delle uccisioni legate all'industria estrattiva avvenute tra il 2012 e il 2023 sono avvenute in America Latina.In questo contesto, Global Witness ha ribadito i passi più importanti che gli Stati devono compiere per proteggere i difensori, tra cui la creazione di un ambiente sicuro, la rilevazione, la documentazione e l'analisi sistematica degli attacchi e la facilitazione dell'accesso alla giustizia.