America latina: cresce la repressione contro i movimenti Fonte: Criterio.hn_Resumen Latinoamericano

Riconquistata quasi tutta l’America latina a livello politico, tramite processi elettorali spesso opachi o del tutto falsati, la succursale nera che agisce nel continente per mano della galassia Maga punta adesso a reprimere con forza i movimenti sociali e le organizzazioni popolari, peraltro sempre sotto attacco, anche quando il vento non era ancora cambiato, di forze poliziesche ancora ben poco democratiche, terratenientes, guardie armate al servizio delle multinazionali e sicari al soldo del narcotraffico.

A questo proposito, la situazione è particolarmente preoccupante in Honduras e Colombia.

A Tegucigalpa, ormai da più di un mese, proseguono senza sosta le proteste contro il governo illegittimo di Nasry Asfura (dichiarato vincitore nelle elezioni del 30 novembre 2025 senza alcuna verifica delle irregolarità presenti in migliaia di verbali elettorali e grazie alle continue pressioni e ingerenze dell’amministrazione Trump), incentrate principalmente contro il caro-vita, le politiche economiche e sociali e l’insostenibile costo della vita.

Per tutta risposta, a partire dalla fine di settembre, Asfura ha fatto entrare in vigore la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, ribattezzata subito dalle organizzazioni popolari come Ley antiterrorista perché amplia le misure penali a categorie piuttosto vaghe che possono includere la protesta sociale, la difesa del territorio, il giornalismo non allineato e la partecipazione alle manifestazioni da parte della società civile.

Ufficialmente, la legge sembrerebbe voler contrastare il narcotraffico e la criminalità organizzata sull’onda di quanto già fatto da Washington, che, a inizio del 2026, aveva inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche la Mara Salvatrucha e Pandilla 18, ma in realtà la riforma del Codice penale e processuale, estesa ad un’interpretazione fin troppo elastica, assume funzioni esclusivamente punitive anche per movimenti sociali che si muovono nel rispetto della legge, pur in antitesi rispetto ad Asfura e al suo governo.

La crescita del numero dei detenuti, come già è accaduto in El Salvador, non solo è fallimentare per quanto riguarda il tema della sicurezza, ma non risolve problemi strutturali quali le enormi disuguaglianze sociali o la mancanza di indipendenza dei poteri dello Stato, a maggior ragione in un paese dove, già a seguito del colpo di stato contro Manuel Zelaya del 28 giugno 2009, le organizzazioni sociali hanno vissuto sulla propria pelle una persecuzione totalmente illegale nonché spropositata.

In Honduras i movimenti che si battono per la tutela e la difesa del territorio, dell’ambiente e delle risorse naturali sono storicamente molto forti, basti pensare al caso di Berta Cáceres, di cui il 3 marzo scorso è stato ricordato il decimo anniversario del suo assassinio, avvenuto ad opera di sicari armati per essersi battuta contro la costruzione di una diga sul Río Gualcarque ad opera di una joint venture tra la compagnia honduregna Desa e la cinese Sinohydro.

A questo proposito non si può non pensare alle comunità garífunas, costantemente in lotta per evitare di essere cacciate dalle loro terre ancestrali nonostante azioni del tutto legali di controllo territoriale e resistenza pacifica. Ad oggi, la legge attuale potrebbe accusare le comunità in resistenza di terrorismo grazie all’ambiguità di una normativa assai vaga approvata dal Congresso proprio per piegarla e aggiustarla in base agli interessi, e alle attività di repressione conseguenti, specifiche del momento.

A rischio è anche la libertà di stampa poiché il pensiero critico esercitato nell’ambito del diritto di espressione potrebbe essere a sua volta tacciato con l’accusa di terrorismo. La volontà dello Stato di combattere la criminalità organizzata tramite una legge che non stabilisce in maniera chiara quali sono i diritti che associazioni, cittadini e movimenti sociali possono esercitare costituzionalmente è puramente voluta poiché la lotta al narcotraffico rappresenta il cavallo di Troia per esercitare un controllo asfissiante, e tutt’altro che legale, sul paese.

Sempre la droga, e l’automatica associazione tra narcotraffico, cocaleros e gruppi guerriglieri è il sistema utilizzato dal governo di De La Espriella (vittorioso per poco meno di 250.000 i voti nel ballottaggio presidenziale colombiano dello scorso 21 giugno grazie alle ingerenze Usa e ad un riconteggio dei voti assai poco trasparente) per giustificare le fumigazioni nelle reservas campesinas, accusate di coltivare la coca per finanziare la criminalità organizzata.

Anche a De La Espriella, come ad Asfura, agitare un problema reale, quello del narcotraffico, serve per accrescere il controllo sociale nei confronti delle organizzazioni popolari. La militarizzazione del territorio, giustificata per additare erroneamente i cocaleros come l’origine del problema, non ha alcuna possibilità di debellare le economie illegali, né contrasta realmente il narcotraffico.

È molto probabile che Asfura e De La Espriella si siano chiesti quanto i paesi che governano rappresentino il prodotto, diretto o indiretto, delle economie che gli stessi stati hanno dichiarato di combattere, ma hanno preferito rendere pubblica solo la parte repressiva, più semplice da divulgare e utile per mantenersi alleati agli Stati Uniti, guardandosi bene dall’intervenire sulle tematiche denunciate ormai da anni dai movimenti sociali, dall’estrattivismo minerario all’agrobusiness, dalla tutela dei territori ancestrali della comunità indigene, alla depenalizzazione della foglia di coca fino alla militarizzazione delle zone dove risiedono le comunità in lotta.