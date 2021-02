Pensieri disordinati di un giorno peggiore

ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire o non vuole ricordare per convenienza politica.

Per questo ho ripreso a pregare.

Indegnamente (come diceva mia madre, fervida credente) e Laicamente, come dico io, che non credo, ma spero che ci sia.

Avendo perso totalmente fiducia in gran parte degli uomini ( e delle donne) comincio a credere che, forse, solo un miracolo ci salverà. Per questo, pur non avendo la forza della Fede, prego per nutrire una speranza...

E perché l'unica voce di sinistra in Italia attualmente è Papa Francesco... E perché la rivoluzione è impraticabile.

Perché Socialismo, comunismo, cristianesimo, attivismo, associazionismo, sindacalismo, per molti/e sono stati una maschera dietro la quale hanno nascosto le loro ansie di protagonismo e di potere.

Perché La farsa della democrazia l'abbiamo recitata in tanti/e, comprese le persone che, come me, ci hanno creduto, in perfetta buona fede.

Perché 65 anni di vita, vissuta, credo, consapevolmente, mi danno una visione d'insieme che non dà speranza.