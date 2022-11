Con Domenico Iannacone per raccontare la speranza attiva

Questa è la foto che suggella un lavoro fatto con passione, per documentare, con il video "La polvere negli occhi", la storia della lotta contro il disastro ambientale di Taranto e per tentare di salvare una comunità da una tragedia che ha segnato la storia di tante persone, di tante famiglie.

Domenico Iannacone e Alessandro Marescotti nel quartiere Tamburi di Taranto durante le riprese del video "La polvere negli occhi"

La speranza esiste. Ma parliamo non di quella che attende passivamente che le cose cadano dal cielo. Non la comoda speranza di chi non si mette in gioco. Ma parliamo della speranza attiva.

"La raccontiamo questa storia?"

"Sì, raccontiamola".

Ed eccoci.

Eccoci qui.

Abbiamo passato tante ore assieme per costruire, attimo dopo attimo, il video "La polvere negli occhi".

Ricordo la sua meticolosa precisione nel curare ogni passaggio, ogni piccolo gesto che potesse raccontare al meglio la nostra storia di speranza attiva, di cambiamento sociale, di presa di coscienza collettiva.

Ed eccoci qui alla fine del lavoro, sorridenti, felici di esserci conosciuti.