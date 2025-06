Teatro e denuncia: a Friburgo va in scena la tragedia ambientale di Taranto

Questo evento, che unisce arte, memoria e impegno ecopolitico, rappresenta un’occasione unica per portare in Europa la voce di Taranto e denunciare la tragedia ambientale che da decenni segna il destino della città.

Il 14 giugno al Theater Freiburg, un doppio spettacolo ispirato al disastro dell’ILVA: "La fabbrica illuminata / Far Away (In weiter Ferne)" di Luigi Nono e Caryl Churchill

Il 14 giugno alle ore 20, al Theater Freiburg in Germania, andrà in scena un evento teatrale di straordinaria forza evocativa e civile: “La fabbrica illuminata / Far Away (In weiter Ferne)”, una doppia serata firmata da due grandi nomi del teatro di denuncia e impegno: Luigi Nono e Caryl Churchill.

L'inquinamento atmosferico, le ciminiere, gli altiforni che sfigurano paesaggi e avvelenano vite: su questi temi, più attuali che mai, si snoda la riflessione potente di questo “doppelabend”, un dittico teatrale che accende i riflettori su due forme dell’inferno moderno.

Protagonista del primo atto è Taranto, città martire del Sud Italia, ferita dalla presenza dell’ILVA, per decenni il più grande stabilimento siderurgico d’Europa. Il lavoro “La fabbrica illuminata o Prometeo va a Taranto” prende spunto dall’opera omonima di Luigi Nono, che nel 1964 aveva composto un capolavoro di teatro musicale ispirato alle voci degli operai dell’Italsider di Genova. Oggi, quelle voci si intrecciano con nuove testimonianze raccolte direttamente a Taranto dal regista Joscha Zmarzlik, che ha incontrato cittadini e attivisti. Ne è nato un racconto corale di rabbia, dolore, ma anche sogni e resistenza, che si innesta su suggestioni mitologiche (il Prometeo che dona il fuoco, e insieme il destino della sofferenza) e su una partitura sonora che alterna musica concreta e poesia civile.

Nel secondo atto, con “Far Away” di Caryl Churchill, si cambia scenario ma non intensità. La drammaturga britannica ci conduce in un mondo distopico. È un’eco inquietante di ciò che accade già oggi, tra territori inquinati e umanità alienata.

Questo evento, che unisce arte, memoria e impegno ecopolitico, rappresenta un’occasione unica per portare in Europa la voce di Taranto e denunciare la tragedia ambientale che da decenni segna il destino della città. Un grido di dolore e di giustizia che dal Sud Italia attraversa i confini e raggiunge il cuore dell’Europa.

Per PeaceLink, da anni impegnata nella documentazione e nella denuncia dell’inquinamento industriale a Taranto, questa serata è anche un invito a riflettere sul ruolo dell’arte come strumento di consapevolezza e trasformazione.

Quando: venerdì 14 giugno 2025, ore 20

Dove: Theater Freiburg – Kleines Haus, Friburgo (Germania)

Spettacolo: La fabbrica illuminata / Far Away (In weiter Ferne)

Regia: Joscha Zmarzlik

Musiche: Luigi Nono

Testi: Luigi Nono / Caryl Churchill