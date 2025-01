Teatro e cittadinanza: sul palcoscenico la resistenza al disastro ambientale

PeaceLink è lieta di presenziare all’iniziativa teatrale "Déjeuner sur l'herbe. Ovvero la resistenza degli ulivi", un atto teatrale che affronta con coraggio e profondità la "questione ILVA" di Taranto, mettendo in luce le gravi conseguenze dell'inquinamento siderurgico sulla comunità locale.

L’evento si terrà venerdì 10 gennaio 2024, alle ore 16.00, presso lo Spazio Teatro del Centro Diurno "M. d'Enghien", gestito dalla Seriana 2000 Soc. Coop. Soc. del Dipartimento di Salute Mentale ASL Taranto, in via SS. Annunziata (presso "ospedale vecchio").

La rappresentazione, a cura del Teatro del Mare, è un atto di giustizia e di dignità, che utilizza il linguaggio teatrale per sensibilizzare il pubblico sui drammi ambientali e sanitari che la città di Taranto continua a subire. Il titolo "Déjeuner sur l'herbe. Ovvero la resistenza degli ulivi" richiama simbolicamente la lotta tra la vita e la devastazione, incarnando il profondo legame tra uomo e natura, resilienza e speranza.

PeaceLink riconosce l’importanza del teatro come strumento di coscientizzazione e mobilitazione sociale. Questa rappresentazione si inserisce in un contesto di denuncia e riflessione collettiva, dove l’arte diventa un mezzo per amplificare le voci della comunità tarantina, offrendo un tributo alla resistenza civile e alle vittime dell’inquinamento industriale.