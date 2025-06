Legambiente e PeaceLink: negato l'accesso alle prescrizioni sull'inquinamento siderurgico

Note: IL SERVIZIO DI RAINEWS SULLA CONFERENZA STAMPA DI LEGAMBIENTE TARANTO E PEACELINKLA REAZIONE DEL NEO-SINDACO DI TARANTO PIERO BITETTISarò proclamato sindaco di Taranto la prossima settimana, ma l’8 e il 9 giugno gli elettori mi hanno affidato un mandato chiaro: guidare la città in una direzione nuova, fondata su salute, ambiente, lavoro sicuro e giustizia sociale.Accolgo con spirito istituzionale l’apertura del Ministro Urso al confronto con la nuova amministrazione comunale. Ma desidero sottolineare un punto fondamentale: un accordo di programma non può essere semplicemente sottoposto alla firma del sindaco, deve essere costruito insieme, con il pieno coinvolgimento del Comune, del pubblico e della società civile.Il Ministro ha parlato di “chiedere se siamo d’accordo”.Ma la partecipazione del Comune non è un atto formale o simbolico: è una condizione necessaria di legittimità democratica. Taranto non è chiamata a ratificare decisioni prese altrove. Taranto vuole essere protagonista nella definizione di ogni passaggio che riguarda il suo futuro.Non disponendo al momento dei contenuti dell'accordo di programma, non sono nelle condizioni di esprimere una valutazione di merito. Ma questo conferma quanto sia necessario cambiare metodo.L’Unione Europea ha richiamato l’Italia per il mancato rispetto della Direttiva sulle emissioni industriali e per l’esclusione del pubblico e della società civile dal processo decisionale sul riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’ex Ilva.È evidente che non si può parlare di transizione green se le comunità locali sono tenute ai margini, mentre le aziende trattano in via riservata i contenuti ambientali e industriali di maggiore impatto.Alla mancanza di trasparenza si somma una preoccupante carenza di tutele per i lavoratori. Non possiamo accettare che la sicurezza nei reparti venga sacrificata, che la manutenzione degli impianti sia bloccata da anni e che l’unica risposta alle crisi cicliche siano la cassa integrazione e la precarietà diffusa, sia per i lavoratori diretti che per quelli dell’indotto.Pertanto, come sindaco eletto di Taranto non condividerò alcun accordo di programma che sia già stato definito senza la partecipazione effettiva del Comune, del pubblico e della società civile.Ritengo urgente la sospensione del procedimento AIA finché non verranno rispettati i principi di trasparenza, pubblicità degli atti e consultazione democratica.Chiedo che si apra un processo strutturato e pubblico di co-progettazione dell’accordo di programma, in cui il Comune abbia pieno potere propositivo e di indirizzo, accanto a Regione, Governo, Commissione europea, parti sociali e comunità locali.Sollecito un impegno vincolante per garantire la tutela del lavoro: sicurezza nei luoghi di produzione, tracciabilità degli appalti, continuità occupazionale e strumenti di protezione sociale adeguati e universali.Se davvero si vuole una transizione industriale “green”, questa deve iniziare dai metodi, non solo dalle tecnologie: e i metodi devono essere inclusivi, legali e democratici.Il mio mandato non è firmare accordi preconfezionati.Il mio mandato è dare voce e garanzie a una città che per troppo tempo è stata ignorata.---------------LA REAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEAEx Ilva, Ue: garantire partecipazione pubblico a processo AiaInformazioni su autorizzazione ambientale vanno rese disponibiliBruxelles, 11 giu. (askanews) - "La direttiva Ue sulle emissioni industriali garantisce il diritto del pubblico a partecipare al processo decisionale" riguardante le condizioni per l'autorizzazione dell'attività degli impianti che producono inquinamento ambientale, come l'acciaieria Ex Ilva di Taranto, "e ad esserne informato sulle conseguenze. Le autorità competenti degli Stati membri devono inoltre rendere disponibili le informazioni anche online".E' la risposta che ha dato, oggi a Bruxelles, l'Ufficio del Portavoce della Commissione europea a una domanda riguardante il processo in corso per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) dell'impianto siderurgico di Taranto noto come ex Ilva e oggi gestito da Acciaierie d'Italia. La nuova autorizzazione era stata richiesta dall'azienda nel maggio 2023.Il portavoce della Commissione ha ricordato che l'Esecutivo comunitario "ha avviato una procedura di infrazione, attualmente in corso, nei confronti dell'Italia in merito alla conformità dell'ex acciaieria Ilva (ora Acciaierie d'Italia) alla Direttiva sulle emissioni industriali. Nell'ambito di questa procedura pendente - ha continuato -, il 7 maggio 2025 è stata inviata all'Italia un'ulteriore lettera di costituzione in mora per il mancato recepimento della Direttiva sulle emissioni industriali e per il mancato rispetto di alcune disposizioni di questa direttiva per quanto riguarda l'acciaieria di Taranto. A seguito di questa ulteriore lettera, le autorità italiane hanno ora due mesi di tempo per rispondere alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente - ha avvertito -, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato"."Le autorità italiane - ha sottolineato ancora il portavoce - il devono intervenire. L'Italia deve conformare la propria legislazione alla Direttiva sulle emissioni industriali. Deve inoltre porre rimedio alle carenze dell'autorizzazione rilasciata ad Acciaierie d'Italia" per l'impianto di Taranto. "E deve garantire con urgenza che l'acciaieria sia gestita in conformità alle disposizioni di questa direttiva"."Negli ultimi anni - ha riferito ancora il portavoce -, la Commissione ha seguito da vicino l'attuazione del piano ambientale da parte delle autorità italiane. Tale piano doveva essere attuato entro agosto 2023 per ristabilire la conformità" alla direttiva. "La Commissione ha intrattenuto un intenso dialogo con le autorità italiane per garantire che i problemi rimanenti fossero risolti. Tuttavia - ha concluso il portavoce -, ad oggi il piano ambientale non è stato pienamente attuato".Secondo un comunicato congiunto del 6 giugno dell'organizzazione ambientalista nazionale Legambiente e di quella locale di Taranto Peacelink, nel processo in corso per il riesame dell'Aia, il Ministero dell'Ambiente non ha consultato affatto, finora, il pubblico e la società civile (rappresentata in questo caso proprio dalle Ong ambientaliste) sulle condizioni dell'autorizzazione ambientale. L'azienda che gestisce l'impianto di Taranto, invece, è stata pienamente coinvolta, ottenendo un accesso privilegiato ed esclusivo alle informazioni e potendo esercitare quindi un notevole potere negoziale.Legambiente e Peacelink denunciano in particolare il fatto che Acciaierie d'Italia abbia potuto ottenere una serie di modifiche alle 477 prescrizioni tecniche per il rilascio della nuova Autorizzazione, che erano state presentate in un "Parere Istruttorio Conclusivo" il 2 aprile. Questo Parere non è mai stato ufficializzato e messo a disposizione del pubblico. Secondo le associazioni ambientaliste, tenendo conto delle richieste dell'azienda, un nuovo "Parere Istruttorio Conclusivo" è stato poi presentato il 4 giugno, riscrivendo quello precedente, e sempre senza alcuna consultazione con il pubblico e la società civile.Della vicenda del mancato accesso alle informazioni e partecipazione pubblica nei processi decisionali in materia ambientale riguardo all'ex Ilva di Taranto si erano interessati anche, con una interrogazione scritta alla Commissione del 12 maggio, gli europarlamentari verdi italiani Cristina Guarda, Benedetta Scuderi, Leoluca Orlando e Ignazio Marino.11-GIU-25---------------LA REAZIONE DEL MINISTRO URSOEx-Ilva, Urso: da portavoce Commissione Ue affermazione improvvide"Chiesto a Rappresentanza italiana di stigmatizzare intervento inopportuno"Roma, 12 giu. (askanews) - Sulla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione ambientale dell'ex-Ilva dall'Ufficio del portavoce della Commissione Ue sono arrivate "improvvide affermazioni" che "abbiamo chiesto alla Rappresentanza di stigmatizzare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la riposta diffusa iera sera a Bruxelles."Per quanto riguarda le improvvide affermazioni che ho letto sulle agenzie dell'Ufficio del portavoce della Commissione europea a noi sono sembrate più un intervento su commissione che una posizione della Commissione" ha detto."Ricordo - ha proseguito Urso - che in Italia la partecipazione pubblica è garantita dalle disposizioni di legge che noi applichiamo con estremo rigore"."Abbiamo cheisto alla nostra rappresentanza a Bruxelles di stigmatizzare questo comportamento che non ci pare appropriato tanto più che interviene nel corso di un negoziato difficile e complesso" ha concluso Urso.