Scrivere è importantissimo Chiudi

La letteratura ha una importante funzione sociale che è quella di dare voce alle persone. Ha dato voce al desiderio di libertà, uguaglianza e fratellanza. Oggi la letteratura può dare voce alle speranze e alle inquietudini di tante persone.

Scrivere è importantissimo. Dovremmo farlo tutti, al meglio. Magari raccogliendo le memorie degli anziani. Chi scrive può rendere immortale la memoria. Chi scrive non è mai sconfitto, e Dante lo insegna, a settecento anni dalla morte.

A grande distanza di tempo i vincitori fanno grandi brutte figure se si scrive bene la storia e se si aggiunge anche la dimensione letteraria, la voce, i sentimenti di chi ha perso ma con dignità.

Scrivere può dare una grande mano a non dimenticare ciò che è successo.

La cosa terribile del passato è che i vincitori abbiamo non solo vinto ma anche scritto la storia. Dante seppe invertire questa logica, e la sua potenza sta nella capacità di rovesciare la storia. Fu scontitto ma oggi è vincitore, e lo è stato in tutti i secoli a seguire. Non sono stati i vincitori a scrivere il senso della storia che ha vissuto.

Anche sulla tematica dell'inquinamento potremmo immaginare un'attività letteraria. Molti operai sono morti senza scrivere nulla, a Taranto, senza raccontare la loro vita. E questo è un vero peccato. Sul tema dell'inquinamento a Taranto mi hanno sempre fatto riflettere queste frasi di Calvino:

"L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio".



La letteratura riesce a scavare nell'esperienza umana e a ricercare il senso nella vita, anche in contesti difficili come quello in cui vivo.

E per concludere consiglio vivamente questa lettura:

La nuvola di smog, racconto di Italo Calvino (1958)

Seppe descrivere con meticolosa capacità di osservazione la polvere (di una fabbrica di ghisa) che entrava ovunque, come nel quartiere Tamburi di Taranto.