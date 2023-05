Questa foto risale al dicembre 2013, avevo finito il ciclo di chemio da 2 mesi ed i capelli stavano ricrescendo I capelli stavano ricrescendo dopo due mesi dalla chemio Fonte: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1950301861971318&set=a.114702002197989 Chiudi

Oggi 13 maggio 2023, sono trascorsi esattamente 10 anni da quando mi sono stati concessi anni in più da vivere.

Sono consapevole che ricordare questo dramma, ad occhi di altri, possa essere noioso, pesante, pedante e fastidioso in questa società in cui dobbiamo essere, necessariamente, tutti felici e senza problemi, ma io, come tantissimi, so cosa significa avere vita in più da vivere.

Sarebbero bastati solo 15 giorni di ritardo e non ce l'avrei fatta, quindi, il mio vuole essere non un messaggio patetico ma un messaggio rivolto a tutti coloro i quali stanno vivendo in modo diretto od indiretto, attraverso familiari, il dramma del cancro.

La sofferenza è immensa, dolorosa, distruttiva fisicamente e psicologicamente, ma se ne può uscire e ristrutturarsi.

Non è bravura, è solo fortuna o karma, oggi compio 10 anni di seconda vita ed il mio augurio di forza è rivolto a tutti coloro che stanno lottando, concretizzando, col mio esempio, che si può sopravvivere e riprendere le redini della propria vita anche quando tutto sembra impossibile!