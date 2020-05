Lo riferisce il sito di siderurgia Siderweb

"La nuova acciaieria a Odisha rischia di provocare un'autentica sollevazione popolare"

In India i cittadini della regione sono contrari al progetto di Jindal e difendono l'ambiente dal rischio di deforestazione. E' previsto un taglio di un'area forestale per far posto a un maxi-stabilimento della JSW Steel da 12 milioni di tonnellate annue di acciaio

Redazione PeaceLink 25 maggio 2020

Fonte: Siderweb 5 marzo 2020