L'Italia Liberata. Storie Partigiane: un progetto di Daniele Biacchessi e Giulio Peranzoni

L'Italia liberata. Storie Partigiane

Un progetto di Daniele Biacchessi

Copertina e illustrazioni di Giulio Peranzoni

L'Italia Liberata. Storie Partigiane, con importanti contributi tra cui ANPI Sezione Emilio Bacio Capuzzo - Nova Milanese Chiudi

IL PROGETTO

"L'Italia liberata", è il grande progetto multimediale di Daniele Biacchessi sulle storie partigiane della Resistenza, realizzato in collaborazione con Associazione Arci Ponti di memoria e il sostegno morale di Arci nazionale, Coop Lombardia, Matera 2019 Open Future, Comune di Milano e di numerosi circoli Anpi sparsi nel territorio. Lo spettacolo è partito il 21 novembre da Brescia (Auditorium Cisl) e si snoderà in un lungo tour fino al 2020, anniversario della Liberazione, in versione solista e con le canzoni dal vivo di Marino e Sandro Severini dei Gang. Il libro omonimo uscirà il 2 aprile 2019 per Jaca Book. Il film con la regia di Daniele Biacchessi e le illustrazioni di Giulio Peranzoni è pianificato nel 2020. L'intero progetto sarà finanziato attraverso una straordinaria campagna di crowdfunding dal 2 febbraio al 2 aprile 2019 sulla piattaforma Becrowdy

SCRIPT

La guerra di liberazione dalla dittatura nazifascista e dalla occupazione tedesca viene raccontata attraverso le tante storie di resistenza che hanno fatto l'Italia e cambiato il corso della Storia.

Una grande narrazione popolare e collettiva che ripercorre i luoghi dove ancora vivo è il ricordo delle migliaia di persone che hanno pagato a caro prezzo gli ideali di democrazia e libertà.

"L'Italia liberata" è un progetto multimediale sulla Resistenza, una storia corale e necessaria che Daniele Biacchessi e l'Associazione Ponti di memoria, spinti dall'urgenza di non disperdere la memoria, riversano in un racconto frutto di un intenso studio basato su documenti storici, d'archivio, testimonianze, atti giudiziari, soprattutto di storie partigiane inedite.

Prima di "L'Italia liberata" c'è stato "Orazione civile per la Resistenza", uno spettacolo in scena dal 2011, diventato poi libro per Promomusic, e tornato sui palcoscenici in versione solista, accompagnato dai Gang e Michele Fusiello.

Dopo centinaia di repliche in sette anni, il progetto si allarga: diventa un nuovo spettacolo, un nuovo libro, un film, una pagina e un gruppo Facebook già attivi.

GLI OBIETTIVI

L'obiettivo principale è quello di realizzare il più grande racconto sulla Resistenza italiana, attraverso le testimonianze dirette, il meccanismo della narrazione, e delle nuove generazioni che raccontano quello che hanno letto, sentito e assimilato dalle vecchie generazioni.

L'idea è quella di mettere in campo un passaggio di testimone tra chi c'era e non c'è più, e chi è stato il fruitore ultimo di questa narrazione.

Si tratta di un lavoro immenso, lanciato nell'estate 2018 attraverso i social che ha prodotto la trasmissione di oltre tremila tra tesi universitarie, libri storici per piccoli editori, storie audio, video e scritte, frammenti di letteratura e poesia. Un patrimonio che sarebbe spiacevole disperdere.

Il target è essenzialmente il pubblico giovanile, molte date del tour si terranno nelle scuole medie superiori e nelle università. In particolare conterrà alcune parti dei libri "Orazione civile per la Resistenza" (2012, Promomusic), "Giovanni e Nori" (2014, Laterza), "I carnefici" (2015, Sperling&Kupfer) di Daniele Biacchessi, i cui testi sono alla base delle sceneggiature dei film prodotti con Giulio Peranzoni.

LA MEMORIA VIVA

E' bastato un post sui social network perché arrivassero via email oltre mille storie partigiane. Sarebbe potuto essere un boomerang, di questi tempi, dove razzisti, xenofobi e suprematisti bianchi sembrano guidare il mondo. Invece sono giunti diari, taccuini, pezzi di libri, intere tesi universitarie, frammenti di poesie, racconti, narrazioni.

Qui ne leggerete e ascolterete soltanto una piccola parte, per soli motivi di spazio. C'è il racconto di Tiziana Pesce, figlia dei gappisti Giovanni Pesce e Onorina Brambilla Nori, che in una sera d'estate gira per Milano con i suoi genitori. Riscopre così i rifugi dove i due partigiani avevano vissuto nella città occupata dai nazisti e dai fascisti. Tiziana, per la prima volta, rivela i nomi di quelle persone semplici, che non facevano parte della Resistenza, ma che comunque avevano rischiato la pelle per proteggere uno dei più leggendari ricercati dai carnefici.

La storica Claudia Cernigoi narra la storia di Igor Dekleva, uno degli scampati dalle grinfie della banda Collotti a Trieste. Gerardo La Bombarda tira fuori dal cassetto la sua vecchia tesi sulla partigiana e scrittrice Elsa Oliva. Maila Pentucci ci porta tra gli ebrei internati nei campi di concentramento delle Marche. Il cantautore Andrea Sigona ricorda la figura straordinaria del ribelle Giovanni Ponta “Gianni”. Ivano Tajetti, dirigente dell'Anpi di Milano fa riaffiorare la memoria dello zio Renato Taietti, anni diciassette, catturato in combattimento a Lodi Vecchio il 26 aprile 1945 e poi fucilato.

Laura Tussi e Fabrizio Cracolici ci parlano di “Bacio” Capuzzo, ribelle fin dalla nascita. E ancora l'intervista di Nico Tordini e Lino Tordini a Carlo Rovelli sui partigiani di Valgrande, la narrazione di Umberto Signorelli sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, la narrativa di Maria Gemma Girolami.

Sono storie partigiane raccontate da chi allora non c'era, ma che le ha apprese dai protagonisti. Storie partigiane che rappresentano la memoria viva di questo nostro paese.