25 aprile. Utili risorse per approfondire.

Il 3 maggio in solidarietà con il co-fondatore di WikiLeaks

A Roma, Genova e Padova, l’ANPI e Free Assange Italia evocheranno la figura di un uomo che ha rivoluzionato il giornalismo investigativo, garantendo un anonimato inviolabile alle fonti. Per farlo tacere per sempre, l’USA e l’UK vogliono tenerlo imprigionato a vita in una cella di isolamento.

1 maggio 2023 - Patrick Boylan