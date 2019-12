Dai diamanti non nasce niente - Tributo a Fabrizio De André

14° Tributo a Fabrizio De André a 80 anni dalla sua nascita con Laura Tussi e Fabrizio Cracolici - Rete Premio Nobel per la Pace ICAN, un ponte per Riace. Musica per l'Umanità

Sabato 18 Gennaio 2020

Musica di:

Alessio Lega & Guido Baldoni - Milano

Brocantage - Cremona

Those - Varese

Laura Matarazzo, Luca Sassi & Giuseppe Magnelli - Como

Renato Franchi & Orchestrina Suonatore Jones - Legnano (Milano)

Libri, parole, presenze e racconti:

Sonia Bellin - Giornalista e critica musicale

Walter Pistarini - scrittore e web master (www.viadelcampo.com)

Paolo Finzi - Direttore di "A - Rivista Anarchica" Autore del libro "Che non ci sono poteri buoni"

Laura Tussi e Fabrizio Cracolici - Rete Premio Nobel per la Pace ICAN, un ponte per Riace. Musica per l'Umanità

Conduce e non solo:

Alessio Brunialti - giornalista

Organizza:

SABATO 18 Gennaio 2020 ORE 21 - SPAZIO GLORIA - VIA VARESINA 72 - COMO

Il Libro Riace, Musica per l'Umanità è disponibile in tutte le librerie.

Un libro che prende in esame il modello Riace sviluppandolo e declinandolo in varie esperienze musicali di note personalità della musica d'autore e della musica di impegno civile e sociale. Il Libro Mimesis Edizioni dal titolo Riace, Musica per l'Umanità, a cura di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici, presenta gli importantissimi contributi di Mimmo Lucano, padre Alex Zanotelli, Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto, Daniele Biacchessi, Marino Severini - Gang, Renato Franchi e Gianfranco D’Adda, della cantautrice per la pace Agnese Ginocchio, Adelmo Cervi, gli ecopacifisti Alessandro Marescotti e Alfonso Navarra, Gianmarco Pisa e con le illustrazioni di Giulio Peranzoni e cover di Mauro Biani. Non potete mancare.