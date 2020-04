Giornata Mondiale delle Ragazze nelle ICT

Per secoli il ruolo delle donne nella scienza e nelle scienze è stato sottovalutato. Nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le donne e le ragazze non c'è giustizia e quindi...

Non potete immaginare quanto mi piaccia dire, quando ne ho occasione, che chi lavora nel campo informatico tiene

Ada Lovelace Chiudi

l’immaginetta, tra l’altro elegantissima e bellissima, di Ada Lovelace attaccata alle pareti dello studio o sulla scrivania come fosse sacra. Ebbene sì, Augusta Ada Lovelace , unica figlia legittima del famoso Lord Byron e della matematica Anne Isabelle Milbanke, vissuta nel XIX secolo è stata la prima programmatrice di computer.

Cosa è accaduto, però, dopo di lei? Per secoli il ruolo delle donne nella scienza e nelle scienze è stato sottovalutato, nonostante che i raggi X e persino la scoperta della materia oscura sono il frutto del lavoro di scienziate, Marie Curie e Vera Rubin per l'esattezza: nella maggior parte dei casi hanno ricevuto pochi riconoscimenti e sono state discriminate dai loro coetanei maschi.

Le STEM sono state, dunque, plasmate da pregiudizi di genere che hanno sempre escluso le donne e e le ragazze: le facoltà specialistiche per questo settore, nelle università italiane, per esempio, registrano una percentuale di ragazze che è al di sotto del 10% e, se già nel corso degli studi la percentuale è così irrisoria, si può immaginare nel mondo del lavoro!

Per questo l'ONU ha istituito la Giornata mondiale delle Ragazze in ICT (Information and Communication Technology) che viene celebrata dal 2014 ogni quarto giovedì di aprile (quest’anno 24 aprile) e serve a incoraggiare le giovani donne e le ragazze a scegliere studi e carriere nel campo informatico, settore che è stato inserito tra gli Obiettivi di Sviluppo 2030 per la parità tra i generi (obiettivo numero 5). Le donne devono arrivare ai vertici nelle posizioni professionali se vogliono cambiare il mondo. Affinchè sia un mondo di Pace nella Giustizia e nella parità dei Diritti.

Per scoprire allora come si diventa piloti e pilote di droni, esperti ed esperte di robotica, di vertical farming, di infografica o di stampa in 3D il 28 aprile collegatevi col futuro al seguente link https://valored.it/news/giornata-internazionale-delle-ragazze-nelle-ict/