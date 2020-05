Don Lorenzo Milani Chiudi

E' difficile rendere un'idea di quanto decisivo sia stato per la mia generazione leggere la Lettera a una professoressa, L'obbedienza non e' piu' una virtu', Esperienze pastorali.

Sono stati non solo genericamente "testi di formazione" e "livres de chevet", ma hanno costituito strumenti sia di interpretazione del mondo che di lavoro nell'impegno sociale e civile - e quindi politico, nel senso forte del termine - per cercar di contrastare le piu' flagranti ingiustizie e oppressioni, per cercar di contribuire alla lotta delle oppresse e degli oppressi per la liberazione dell'umanita' da ogni violenza ed iniquita'.

Sono libri che insieme ad Erasmo e Voltaire, a Primo Levi e Victor Serge, al Manifesto marx-engelsiano, all'Istituzione negata goriziana, alle Tre ghinee di Virginia Woolf, agli scritti di Rosa Luxemburg e di Carla Lonzi, di Fromm e di Marcuse, di Russell e di Gandhi, di Danilo Dolci e di Aldo Capitini, di sartre e Camus, di Giulio Alfredo Maccacaro e di Ivan Illich, di Agnes Heller e di Laura Conti, di Alex Langer e Giorgio Nebbia, di Simone Weil e di Hannah Arendt, hanno persuaso all'impegno morale e intellettuale, alla solidarieta' con tutte le oppresse e gli oppressi, all'azione nonviolenta concreta e coerente, innumerevoli giovani che sovente a quell'impegno sono restate e restati fedeli per il resto della loro vita.

Nella testimonianza milaniana e della scuola di Barbiana la denuncia dell'oppressione di classe, della guerra, di un'organizzazione della societa' e delle sue strutture fondamentali intesa a sfruttare e rapinare senza freni e senza limiti, a escludere e opprimere giungendo fino all'orrore dei lager e dell'atomica, e' cosi' nitida ed intransigente, ed esposta con tale chiarezza di dettato, precisione di argomenti e sincerita' di sdegno, che ancor oggi se una giovane amica o un giovane amico mi chiede da dove iniziare le sue letture adulte, rispondo di solito da don Milani, e per anni io stesso ho letto, riletto, commentato e ragionato quei libri con loro negli incontri di accostamento alla nonviolenza che insieme abbiamo fatto: nelle scuole, nei centri sociali, con le volontarie e i volontari in servizio civile, nei gruppi di militanti politici di base.

E non solo la denuncia della violenza e dell'ingiustizia, ma anche la concreta costruzione di un'alternativa nonviolenta in primo luogo attraverso l'educazione come prassi di liberazione (e' la formula di Paulo Freire) ha caratterizzato la testimonianza milaniana e della scuola di Barbiana: la nonviolenza personalmente vissuta, meditata, praticata, con la fatica e con la verita' che le sono inerenti, contro ogni alienante menzogna e consumistica mercificazione, contro ogni rassegnazione e contro ogni subalternita' all'ideologia e ai poteri dominanti.

*

Gli anniversari possono dar luogo a due contrapposte modalita' di memoria e di relazione: una che per cosi' mummifica le figure, raggela gli eventi, ipostatizza e quindi distanzia e neutralizza le esperienze e le riflessioni, e cosi' tradisce il senso di quel che si ricorda; e l'altra che invece si pone all'ascolto e alla sequela delle testimonianze di cui si fa memoria, e si ripromette di prolungarne ed inverarne ancora qui e adesso il valore, l'insegnamento, la verita', l'appello alla lotta per il bene comune dell'umanita': e questo vuole essere il nostro commemorare.

Ricordare don Milani significa allora proseguire qui e adesso la lotta contro la guerra e tutte le uccisioni, contro il razzismo e tutte le persecuzioni, contro il maschilismo e tutte le oppressioni.

Ricordare don Milani significa allora proseguire qui e adesso la lotta in difesa della vita, della dignita' e dei diritti di tutti gli esseri umani contro poteri dominanti schiavisti e rapinatori, insensatamente onnidistruggitori ed effettualmente necrofili.

Ricordare don Milani significa allora proseguire qui e adesso la lotta in difesa di quest'unico mondo vivente casa comune dell'umanita' che i poteri dominanti stanno avvelenando, devastando, desertificando.