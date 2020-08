Marcia dell'impegno contro il razzismo negli Stati Uniti

Oggi, a 57 anni dal discorso di Martin Luther King "I have a dream", a Washington si commemora la marcia del 1963. Lo slogan è "scendi dal nostro collo", ricordando la morte dell'afroamericano George Floyd

Vi trasmettiamo le immagini in diretta "March On Washington"

Oggi, a 57 anni dal discorso di Martin Luther King "I have a dream", a Washington si commemora la marcia del 1963. Martin Luther King Fonte: Corsera Chiudi

A Washington la Marcia dell'impegno

Al centro della "Marcia dell'impegno: togli il ginocchio dal nostro collo" che, a Washington, commemora l'anniversario dello storico discorso del reverendo King dal Lincoln Memorial durante la Marcia per il lavoro e la libertà del 28 agosto 1963, ci sono le vicende di cronaca degli ultimi giorni, con le proteste anche violente per il ferimento di un afroamericano, il ventinovenne Jacob Blake, da parte della polizia domenica scorsa a Kenosha in Wisconsin. Tra gli obiettivi della marcia, organizzata dal National Action Network del reverendo Al Sharpton e da un figlio di Martin Luther King, quello di testimoniare l'urgenza di riforme della polizia federale.

Lo slogan della manifestazione è “Get Off Our Necks” ("scendi dai nostri colli") ricordando come è stato soffocato da alcuni agenti di polizia l'afroamericano George Floyd.

Questo è il video della Reuters della manifestazione, a cui si affianca il canale televisivo ABC che trasmette "March On Washington" (la marcia su Whashington).