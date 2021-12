Agenda Giorni nonviolenti 2022 Chiudi C'è una bellissima agenda che ogni anno riceviamo da Pasquale Iannamorelli, assieme al bimestrale Qualevita.

L'agenda, in carta riciclata, ha tante pagine quante sono i giorni dell'anno e in ogni pagina si può leggere un aforisma. In più si trovano approfondimenti e pagine di riflessione.

Da quarant'anni la rivista Qualevita tiene assieme una comunità di utopisti concreti che hanno messo radici nella società civile italiana e conservano intatto il senso dell'impegno per la pace e la nonviolenza.

I quaranta anni dell'esperienza di Qualevita hanno accompagnato l'intera fase storica di un movimento nato nel 1981 nel pieno delle mobilitazioni di opposizione agli euromissili. Qualevita ha costituito un punto di riferimento costante assieme ai libri della omonima casa editrice e all’agenda Giorni Nonviolenti. Un punto di riferimento per l’educazione alla pace e per la cultura della nonviolenza.

Nell'ultimo numero c'è un breve testo di Albert Camus, lo trascriviamo perché può ispirare il senso più profondo dell'impegno per la pace.

Nel bel mezzo dell'odio, ho trovato che c'era, dentro dime, un invincibile amore.

Nel bel mezzo delle lacrime, ho trovato che c'era, dentro di me, un invincibile sorriso.

Nel bel mezzo del caos, ho trovato che c'era, dentro di me, un'invincibile calma.

Nel bel mezzo dell'inverno, ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate.

E questo mi rende felice.

Perché vuol dire che non importa quanto duramente il mondo mi remi contro,

dentro di me c'è qualcosa di più forte,

qualcosa di migliore che mi spinge nella direzione giusta.