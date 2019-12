Buon 2020 con l'agenda "Giorni nonviolenti"

L'agenda Giorni nonviolenti 2020 Autore: Pasquale Iannamorelli Fonte: Archivio immagini PeaceLink Chiudi

Chi ricorda le marce degli anni Ottanta per fermare il riarmo nucleare avrà memoria del fatto che più di qualcuno aveva con sé "Giorni nonviolenti". E' un'agenda storica che ha mantenuto fede alla sua impostazione e che, oltre a una rubrica finale con l'indirizzario essenziale del movimento pacifista, ha anche un gradevole taglio educativo, con proposte di riflessioni e aforismi.

Quest'anno il filo conduttore è il deserto.

L'introduzione è dedicata all'arido e desolante deserto dell'indifferenza che vediamo in vaste aree della società, nella politica come anche ha una certi comportamenti chiusi ed egoistici che sono in antitesi con gli ideali di solidarietà, a cui l'agenda invece si ispira.

Anche quest'anno Qualevita diffonde questa tradizionale agenda con un aforisma per ogni pagina, uno per ogni giorno.

Vi invitiamo ad abbonarvi alla rivista Qualevita, che è un bimestrale di riflessione grande come un quaderno. Il numero di dicembre porta come titolo: "Prima gli ultimi".

Ed ecco alcuni degli aforismi che ci sono piaciuti particolarmente nell'agenda.