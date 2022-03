Dialogo fra Alessandro Marescotti e Daniele Novara Contro la cultura della guerra educa alla pace Nel webinar è stato presentato il progetto SUPERPACE (Scuole e Università per la Pace), un database online per collegare le esperienze di educazione alla pace e per favorire la cooperazione educativa. In questa pagina web c'è il link per aderire ed entrare in rete. Redazione PeaceLink 10 marzo 2022 Fonte: Webinar del 9 marzo 2022 ore 21



Attualmente in Italia sono presenti:

RUNIPACE (rete università per la pace)

LA MIA SCUOLA PER LA PACE

CPP Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti Note: A questa pagina web potranno essere collegati i contributi culturali specifici di chiunque fosse interessato a far parte della rete SUPERPACE.Attualmente in Italia sono presenti:RUNIPACE (rete università per la pace) https://www.runipace.org/le-universita-italiane-a-sostegno-della-pace-in-ucraina/ LA MIA SCUOLA PER LA PACE http://www.lamiascuolaperlapace.it/ CPP Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti https://www.cppp.it/