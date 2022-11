Per ricordare Rachel Corriel, Mahsa, le donne iraniane, Stefania e tutte le vittime di violenza

Rachel Corrie Chiudi

Per ricordare la grande e generosa giovane statunitense, membro dell’ International Solidarity Movement (Leggi info e storia a questo link: https://www.peacelink.it/storia/a/34616.html ) morta in Israele mentre si interponeva mediante l'azione nonviolenta davanti ad un bukkdoozer israeliano per impedire l'ennesimo abbattimento delle case palestinesi. Un fotogramma finale ricorda l’incontro di Agnese Ginocchio presso Ovada (Al) con i genitori di Rachel venuti in Italia per inaugurare il Centro per la Pace e la Nonviolenza a Ovada(Al) l’11 settembre dell’anno 2003, dove presentò proprio questo brano a cui seguì la consegna del CD con il testo del brano a Cindy e Rachel Corrie . Intende ricordare la Giornata contro la violenza sulle donne ed il ricordo in particolare delle donne in Medio Oriente, Iran, Afghanistan, Palestina che lottano ogni giorno per il diritto alla libertà. Tra queste scorrono i fotogrammi della giovane iraniana Mahsa Amini, di Saman Abbas e di altre giovani donne vittime di violenza uccise dal regime e delle giornaliste in prigione. Nei fotogramma che compongono il video infine anche il ricordo di “Stefania Formicola” attraverso la "Panchina della Pace e della Nonviolenza" collocata presso il “Giardino della Pace” sito in Alife(Ce) che fu a lei dedicata (presente anche la madre Adriana Esposito), e nel contempo è dedicata a tutte le donne nel mondo che subiscono violenze e sono vittime di femminicidi e a tutte le vittime delle violenze di genere. IUn fotogramma presso l'Ass. Dream & Team, Donne in Rete e centro antiviolenza di Scampia(Na), diretto da Patrizia Palumbo ( con i genitori di Stefania Adriana e Luigi Formicola e altri componenti della rete). Il fotogramma finale è dedicato alla giornalista iraniana Masih Alinejad, divenuta simbolo della lotta dei diritti delle donne. L’arrangiamento del brano è stato realizzato dal maestro chitarrista polistrumentista Niki Saggiomo, che da anni cura gli arrangiamenti dei brani di Agnese.



"Per eliminare ogni forma di violenza sulle donne e su ogni essere umano, occorre intraprendere un percorso educativo di riconciliazione e di perdono e scegliere la strada dell'impegno per la Pace ogni giorno, perché Pace significa applicare l'azione per la Nonviolenza e difendere i diritti di ogni uomo impegnandosi a far rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e chiedere l'eliminazione di leggi ingiuste, favorendo sere politiche di Pace. Senza diritti non c'è giustizia e senza giustizia non ci sarà Pace. E' tutto interconnesso. Solo così si potrà sperare che un giorno violenza, odio e guerra diventino tabù. Abbiamo il dovere infine di ricordare il sacrificio e l'esempio di grandi testimoni come la giovane Rachel Corrie, modello da proporre ai giovani, e di fare altrettanto. A noi sta scegliere da che parte stare e comprendere l'importanza di scegliere di impegnarsi per la Pace ogni giorno, perché senza Pace non ci sarà futuro ( messaggio di Agnese Ginocchio)".



Per organizzare incontri di testimonianza con la cantautrice per la Pace sia nelle scuole che in altri luoghi, nell’ambito di progetti ed eventi storico, educativi, culturali e di impegno civile, contattare via fb inviando messaggio su messenger.

Pagina pubblica fb Agnese: https://www.facebook.com/agneseperlapace



Per ascoltare il brano "No nel nome Pace(correlato di video)" collegarsi al seguente link https://youtu.be/8fZv9j1MPLo