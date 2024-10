Mobilitazione pacifista nazionale: tutte le informazioni in un'unica pagina web

Oggi 26 ottobre si svolgono manifestazioni pacifiste in tutt'Italia. La pace è sotto attacco. Stanotte vi è stato un attacco israeliano sull'Iran. Questa pagina web è il punto di raccolta e condivisione delle informazioni disponibili per oggi. Vuoi collaborare anche tu? Ti spieghiamo come.

Albert: la voce della ragione in tempi di guerra

Pace sotto attacco: escalation tra Israele e Iran, appello alla mobilitazione per il cessate il fuoco nei conflitti globali

Torino, Milano, Firenze, Roma, Bari, Palermo, Cagliari - 26 ottobre 2024

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, un attacco israeliano ha colpito l'Iran in risposta al lancio missilistico iraniano del 1° ottobre scorso. Quest'ultimo era stato a sua volta una reazione all’uccisione di leader di spicco dell’“Asse della Resistenza”, tra cui Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, e Ismail Haniyeh, leader di Hamas, avvenuta a Teheran il 31 luglio. Questo ciclo di azioni e reazioni conferma un’escalation pericolosa e insostenibile, che non trova legittimità nel diritto internazionale e si allontana dai principi di proporzionalità, necessità e impellenza. La logica della vendetta e del taglione è agli antipodi rispetto ai principi stabiliti dalla Carta dell’ONU. E non rientra nel diritto all'autodifesa, deborda semmai nell'abuso di tale diritto. Oggi è essenziale fermare questa spirale, che, ancorata a un primordiale principio di vendetta, va contestata e sostituita dal diritto alla pace.

In risposta alla crescente violenza in Medio Oriente e alle tensioni che attraversano altre aree del mondo, il movimento pacifista italiano scenderà oggi in piazza in diverse città del Paese. Cortei e manifestazioni si terranno a Torino, Milano, Firenze, Roma, Bari, Palermo e Cagliari per chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti globali. Questa Giornata di Mobilitazione Nazionale per la Pace è stata organizzata e sostenuta da cinque reti promotrici: Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, AssisiPaceGiusta e Sbilanciamoci, insieme a numerose altre associazioni impegnate per la pace, il disarmo e i diritti umani.

PeaceLink sarà in prima linea per garantire una copertura informativa globale degli eventi, raccogliendo e condividendo aggiornamenti, immagini e video in tempo reale. Per chiunque voglia contribuire, sarà possibile inviare materiali alla redazione tramite i seguenti canali:

Tutte le informazioni saranno elaborate in tempo reale grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale generativa e pubblicate nel bollettino pacifista Albert.

Questa giornata rappresenta un momento importante di mobilitazione comune contro la guerra, con l’obiettivo di promuovere una politica estera di pace finalizzata alla de-escalation dei conflitti armati.

Per maggiori informazioni: PeaceLink - Ufficio Stampa

Email: info@peacelink.it

Web: www.peacelink.it







Come puoi collaborare oggi

Oggi è un giorno cruciale per le mobilitazioni pacifiste in tutta Italia e ogni contributo è prezioso per amplificare il messaggio di pace e giustizia. Ecco come puoi collaborare:

a) Manda foto delle manifestazioni

Invia immagini delle piazze, dei cortei e dei momenti di manifestazione (tramite WhatsApp, Telegram, Signal al 3471463719). Ogni foto contribuirà a testimoniare l’impegno collettivo per la pace. Le foto possono essere inviate a noi e condivise sui social per documentare in tempo reale la partecipazione alla giornata. Se metti le foto sui social contraddistinguile con #nowar26 in modo che si possano rintracciare velocemente.

b) Manda link sugli eventi di oggi

Condividi qualsiasi articolo, video o post che parli delle manifestazioni in corso. Link e fonti d'informazione sono fondamentali per mantenere alta l’attenzione sui social e sui media riguardo agli eventi di oggi.

c) Condividi Albert, il bollettino pacifista

Diffondi il bollettino pacifista Albert di oggi con i tuoi contatti, giornalisti e sui tuoi canali social. Ogni condivisione aiuta a estendere il messaggio e a far sentire più forte la voce di chi chiede la fine di questa pericolosa escalation bellica e una nuova strategia per la pace.

Traduzioni internazionali

Tutto ciò che accade oggi per la pace verrà tradotto da PeaceLink in inglese, francese e spagnolo per garantire la massima visibilità agli eventi e raggiungere una platea internazionale. Unisciti a noi in questo sforzo: ogni piccolo gesto conta per costruire un fronte comune di pace.

Inglese https://www.peacelink.it/en/

Francese https://www.peacelink.it/fr/

Spagnolo https://www.peacelink.it/es/