Vietato distribuire volantini nel centro storico di Specchia

26 giugno 2025, unire le forze per costruire un movimento

La protesta del 26 giugno non è solo un atto di resistenza, ma un appello a un cambiamento radicale. "Ascoltare il dolore" delle vittime della guerra, non sacrificare altre vite in nome della patria o della sicurezza, ma scegliere la giustizia e la convivenza. Ecco come segnalare gli eventi.

21 giugno 2025 - Redazione PeaceLink