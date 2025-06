I microblog del Coordinamento No Riarmo

ALBERT Albert Autore: Natangelo Fonte: Fatto Quotidiano Chiudi

Bollettino pacifista settimanale

La voce della ragione in tempi di guerra

Albert è un bollettino pacifista settimanale nato per informare e far riflettere su guerre, riarmo, nonviolenza e disarmo. Raccoglie notizie selezionate, commenti critici e spunti di azione per chi crede nella pace come scelta concreta e urgente. Si basa su un'idea di comunicazione libera, etica e indipendente, lontana dalle logiche dominanti dell’informazione militarizzata. Viene diffuso online e in rete con movimenti, associazioni e reti che si oppongono al riarmo. Il suo nome è un omaggio ad Albert Einstein, che unì scienza e impegno civile contro la guerra.

È online il sito www.noriarmo.it

Un nuovo strumento per il Coordinamento No Riarmo Logo Coordinamento No Riarmo Fonte: Coordinamento Chiudi

Il Coordinamento No Riarmo si rafforza con un nuovo tassello fondamentale: è stato attivato il dominio www.noriarmo.it, che diventa la casa comune online per chi si oppone alla corsa agli armamenti, alla guerra e ai crimini contro l’umanità.

Il sito nasce con l'obiettivo di coordinare meglio la rete territoriale, offrendo indirizzi email locali e potenziando le connessioni tra gruppi e attivisti. Un’infrastruttura pensata per rendere più efficace la comunicazione tra i nodi del movimento e sostenere le campagne nazionali con strumenti condivisi.

Oggi il Coordinamento No Riarmo può contare su:

l'indirizzo web www.noriarmo.it che rinvia direttamente alla campagna contro il riarmo; una piattaforma di comunicazione interna basata su Mattermost, per discutere e organizzare in modo collaborativo; Microblog No Riarmo Fonte: Coordinamento Chiudi microblog locali su Mastodon, grazie alla piattaforma Sociale.network, per dare voce alle mobilitazioni nei territori e microblog tematici, per approfondire singoli fronti della denuncia e dell’impegno contro il riarmo; un calendario online per segnalare gli eventi; una raccolta di firma contro il riarmo (le firme saranno consegnante alla Camera del Deputati e al Senato).

Segui e rilancia i microblog tematici del Coordinamento:

I microblog sono parte integrante del progetto di Sociale.network per una comunicazione etica, libera da pubblicità e autogestita.

Vuoi collaborare?

Se vuoi contribuire alla realizzazione dei microblog locali o tematici, puoi scrivere ad:

Alessandro Marescotti – a.marescotti@peacelink.org

Albert è uno spazio di informazione indipendente e quotidiana, per chi non si rassegna alla logica del riarmo e vuole costruire, giorno dopo giorno, una cultura della pace.