Scuola - Una collaborazione troppo rischiosa per i nostri ragazzi

Finalmente in Italia un Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.

Nato dalle riflessioni all'interno del CESP (Centro Studi per la Scuola Pubblica) sulla guerra in Ucraina e nel mondo, si propone di monitorare e denunciare la crescente intrusione del pensiero bellicista nelle attività didattiche del nostro Paese.



La conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio è stata ospitata nelle sale della Camera dei Deputati dall'on. Elisabetta Piccolotti e Alleanza Verdi-Sinistra, questo 9 marzo





Oggi voglio soffermarmi su uno solo dei tanti dati forniti al pubblico nel corso della conferenza stampa. Lo apprendo dalla voce di Antonio Mazzeo, docente e peace researcher, e riguarda l'incidente aereo avvenuto a Guidonia questo 7 marzo. Un dato mai emerso nei servizi giornalistici locali e nazionali che hanno trattato la tragica vicenda.



Formazione e PCTO Stage, formazione professionale, alternanza scuola-lavoro.

PCTO “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.

i 3 ragazzi morti nella scuola-lavoro I 3 ragazzi morti nel 2022 nell'alternanza scuola-lavoro.

A questi dobbiamo aggiungere gli infortunati dei quali hanno dato notizia solo pochi siti web.



Gennaio 2022 Lorenzo Parelli, 18 anni, ucciso dal crollo di una putrella, al suo ultimo giorno di stage alla Burimec, un'azienda meccanica di Lauzacco, in Friuli

-

febbraio 2002 Giuseppe Lenoci, appena 16 anni, incidente stradale, era a bordo del furgone della ditta termoidraulica in cui stava svolgendo lo stage, a Fermano, nelle Marche

-

settembre 2022 Giuliano De Seta, 18 anni, travolto da una lastra di acciaio del peso di due tonnellate in una piccola azienda della Bc Service srl, nella zona industriale di Noventa di Piave

-

3 morti

Qui di seguito la trascrizione di quanto detto da Mazzeo nella seconda parte della sua relazione: "Eprimo il mio pronfondo cordoglio ai famigliari dei militari del 60° stormo di Guidonia dell'Areonautica Italiana che hanno perso la vita qualche giorno fa. Sono sconosciute le cause tecniche che hanno portato alla collisione di questi due SIAI-Marchetti, due velivoli leggeri.Esprimo il mio cordoglio, ma esprimo la mia indignazione per il fatto che questi aerei, questo reparto viene utilizzato da anni per un progetto nazionale sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e l'Aeronautica Militare. Gli stessi velivoli, lo stesso reparto era stato impegnato meno di una settimana fa in un progetto che ha visto in 15 giorni 160 studenti delle scuole superiori di Forlì fare attività con il 60° di Guidonia e i più meritevoli essere a bordo degli aerei della tragedia.Poniamo dunque il problema reale della, di come i PCTO e l'alternanza scuola-lavoro abbiano prodotto già, e tutta una serie di questioni drammatiche sulla sicurezza. Oltre alla questione dell'antimilitarismo e del rifiuto della guerra si ponga il problema della totale mancanza di sicurezza nelle fabbriche di armi.La Leonardo Finmeccanica non è l'unica, si stanno moltiplicando i progetti e vorrei ricordare che anche la Beretta ha un progetto consistente con la scuola della Val Trompia dovei ragazzi vengono addestrati alla realizzazione di armi leggere".

Ecco in queste parole già forte e presente il senso e l'utilità dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.





In allegato a questo breve articolo trovate il pdf dell'appello dell'Osservatorio.

Contatti e sottoscrizione appello alla mail: osservatorionomili@gmail.com



Pagina Fb: Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole

