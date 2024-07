Cgil Cisl Uil: “No alla chiusura dell’Università per la PACE”

Discorso agli studenti e ai docenti del Liceo Artistico Calò a Taranto

C'è una bellissima agenda dell'ONU che ha bisogno dell'appoggio di tutti i popoli: è l'Agenda ONU 2030. Questa agenda ha la pace fra i suoi obiettivi. Voi giovani siete la nostra speranza per il futuro, l'unica nostra speranza per un futuro migliore, per un futuro di pace.

28 novembre 2023 - Alessandro Marescotti