“Una panchina per la Pace" a Foggia

Le panchine nei pressi delle scuole sono il luogo in cui i ragazzi e le ragazze amano sostare, incontrarsi, chiacchierare, raccontarsi. Quella esperienza di pace può essere coltivata con amore e può prendere il posto dell'atteggiamento guerresco per diventare una bussola dell’agire umano.

L’idea di coinvolgere gli studenti e le studentesse proponendogli di, è nata all’interno del Coordinamento Capitanata per la Pace. Il Coordinamento è formato da singoli che, anche quando fanno parte di associazioni, hanno aderito a titolo personale. Questa scelta non vuol dire, da parte loro, disconoscere la propria storia, soprattutto da parte delle donne la cui storia è il risultato di un profondo intreccio fra personale e politico. Vuol dire, piuttosto, che nel Coordinamento è confluito il rifiuto della politica delle bandiere, subalterna alla cultura dell’apparenza, per far prevalere la politica del partire da sé: scelta comune al movimento delle donne, ma anche a buona parte del movimento pacifista. Nel Coordinamento la presenza di una politica delle donne e il suo riconoscimento da parte di molti uomini è una realtà, su cui si lavora.

Infatti, uno dei primi atti fu la discussione pubblica di un documento da parte di Peppe Sini, direttore responsabile del Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo, nel quale lui riconosce il debito di gratitudine nei confronti del Femminismo.

Inoltre, nella prima manifestazione contro la guerra in Ucraina la testa del corteo è stata affidata ad un’azione performativa in cui gridavamo insieme, spostandoci avanti e indietro: PUTIN, FAI UN PASSO INDIETRO! ZELENSKY, FAI UN PASSO INDIETRO! parole, come disse l’ideatrice della performance, ispirate a ciò che ogni madre, ogni buona docente, insegna ai suoi bambini per abituarli a fare la pace; parole scelte perché ognuno possa riconoscere ciò che è essenziale nella convivenza umana. Un altro sit in su “La bellezza della vita” focalizzava l’attenzione sull’opera di ricucitura che fanno le donne fra popolazioni di culture, religioni, e storie differenti per costruire un futuro comune, come fa Women Wage Peace, fondato in Israele nell’estate 2014 da un gruppo di donne ebree e musulmane. C’è un’altra strada, loro ci dicono, rispetto alle guerre e alle risposte armate, la stessa strada che sta praticando il movimento Donne Vita Libertà in Iran, a cui partecipano donne e uomini proprio perché la libertà femminile è diventato il simbolo della libertà e di una vita vivibile per tutti.

Da questo desiderio di rimanere vicini all’esperienza è nata l’iniziativa “Una panchina per la Pace”, pensando che le panchine nei pressi delle scuole sono il luogo in cui i ragazzi e le ragazze amano sostare, incontrarsi, chiacchierare, raccontarsi. Quella è l’esperienza di pace che conoscono e che può essere coltivata con amore. Solo se questo immaginario prende il posto di quello guerresco, possiamo sperare che il desiderio di pace diventi la bussola dell’agire umano, nella quotidianità come nella pretesa di un’altra politica istituzionale: vicina e lontana.

La panchina quindi come luogo per esprimersi, mischiando la lingua dei colori, delle immagini e le parole. La panchina per scoprire il piacere di portare nello spazio pubblico il proprio pensiero. Come è stato. Decine e decine di studenti hanno apprezzato, hanno profuso il loro impegno, si sono conosciuti meglio fra loro, si sono aiutati, anche collaborando fra Scuole diverse e fra Accademia di Belle Arti e scuole. Le scuole, infatti, che hanno aderito alla proposta sono oltre l’Accademia, il liceo Marconi, il liceo Poerio, la scuola ASSORI, la scuola media Dante Alighieri, l’istituto comprensivo Parisi-De Sanctis e l’Istituto comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura

Tutta l’iniziativa è stata un momento di scambio, come volevamo, fra studenti e studentesse di varia età e anche fra generazioni. Infatti, l’idea era stata fatta propria da molte associazioni perché, quando, è stata decisa la data dell’8 marzo per l’inaugurazione delle panchine, è apparso naturale coinvolgere circoli e associazioni che, dallo scoppio della guerra in Ucraina, hanno, in vari modi, messo al centro della riflessione, nella città, il modo in cui le donne hanno operato e operano per la pace. È necessaria infatti un’opera di riconoscimento e di riconoscenza nei confronti delle donne, perché sono loro quelle che hanno difeso, conservato, ricostruito la vita nelle guerre, fatte dagli uomini al Potere, mentre questo agire femminile veniva cancellato materialmente e simbolicamente dall’immaginario storico; sono loro le più coinvolte e le più attive nel conflitto col patriarcato e nella ricerca di modi di vivere fuori dalle regole patriarcali, prima fra tutte la guerra; a molte di loro, insieme a tanti uomini, dobbiamo la possibilità di costruire una Storia della Speranza invece di farci assorbire dalla Storia del Potere, come hanno fatto le nostre Madri Costituenti, come stanno facendo ancora oggi tanti giovani, donne e uomini, per disarmare il Patriarcato.

E questa possibilità volevamo consegnare ai e alle più giovani.

In questo sono impegnate, da anni, le associazioni che hanno condiviso il progetto “Una panchina per la pace” e si sono adoperate per la sua realizzazione: oltre al Coordinamento Capitanata per la Pace l’associazione La Merlettaia, Impegno Donna, Libera, presidio di Foggia, Coordinamento donne dello SPI, ASSORI, ANPI, Donne in rete, Belle ciao e Società Civile, ma anche due imprese di donne importanti per la città come le Edizioni del Rosone e Matilda Editrice.

Nel percorso per arrivare a questo 8 marzo, alla fine, si sono uniti i ragazzi e le ragazze dell’UDU link Foggia e l’Unione degli studenti di Foggia. Una bella sorpresa poi è stato lo sguardo della WebTV dell’Università di Foggia che ha composto un breve video con la ripresa degli e delle studenti mentre dipingevano.

Insieme, l’8 marzo mattina abbiamo inaugurato le panchine e ci siamo impegnati nell’incontro pomeridiano per condividere i risultati della ricerca nelle scuole, anche alla presenza della Sindaca della città a sua volta coinvolta insieme alle Assessore alla Cultura, all’Arredo urbano e all’Assessore alla legalità. C’era infatti anche la volontà di valorizzare questa forte presenza femminile in un’Amministrazione Comunale che speriamo ci sia amica.

All’inaugurazione delle panchine il corteo di esponenti delle associazioni, dell’amministrazione comunale e delle altre scuole è stato accolto vicino ad ogni panchina con canzoni, presentazione del lavoro, citazioni lette dai testi delle donne che hanno avuto il Nobel per la pace: una piccola performance che vedeva un ragazzo che reggeva il foglio e la ragazza che leggeva. Si intravvedeva l’approfondimento fatto nelle classi, la capacità di far diventare la pace un’esperienza con cui fare i conti in modo appassionato. Tutto il lavoro scolastico è apparso nella sua forma sorgiva: possibilità di tenere insieme conoscenza e sensibilità, collaborazione con le famiglie e relazioni col territorio, attenzione al qui e ora, in un orizzonte che sa pensare il futuro.

Ogni tappa era stata conclusa con uno studente o una studentessa che affiggeva su ciascuna panchina uno sticker con un bellissimo Logo, che raccoglie il senso del legame fra donne e pace, come elemento di continuità tra le varie panchine e che rimane a disposizione per quelle che, speriamo, saranno fatte in futuro. Il Logo è stato pensato apposta per questa iniziativa dall’artista, Viola Gesmundo, che lo ha donato per esprimere la sua condivisione e il suo apprezzamento.

Le tracce di questa creatività rimangono ora nelle panchine ispirate a Shamsia Hassani e a Giulio Regeni, nella parola pace scritta in ogni lingua, nella citazione dell’articolo 11 della nostra Costituzione, accompagnata da riflessioni su cosa vorrebbe dire attuarlo, nell’empatia cercata con chi, in Iran, grida Donne Vita Libertà, nell’analogia fra pace e musica, nei sentimenti che generano pace, in frasi incisive come quella che dice: siamo venuti al mondo per lasciare impronte, non cicatrici.

Ma soprattutto rimane il nutrimento di fiducia e coraggio che tutti e tutte ci siamo reciprocamente donati. Rimane la gioia di aver vissuto un’esperienza di pace, il che non vuol dire dimenticare il dolore, ma vuol dire impedirgli di diventare disperazione o impotenza e “mettere al lavoro” ciò che abbiamo.