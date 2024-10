19° Summit dei Premi Nobel per la Pace

"In occasione del 19° Vertice dei Premi Nobel per la Pace, noi sottoscritti Premi Nobel riaffermiamo la nostra convinzione che la guerra sia uno strumento inaccettabile di politica del governo e che le controversie debbano essere risolte dalla diplomazia e dalla negoziazione in conformità con il diritto internazionale umanitario."

Inizia così lo statement finale redatto al 19° Summit, quest'anno tenuto a Monterrey nel Messico e che ha radunato come ogni anno i passati Peace Nobel Laureates. Una dichiarazione che più di sempre ha la voce di un pressante appello, dai tanti autorevoli "campioni della Pace" che si sono avvicendati nel corso degli anni.

E prosegue:

Chiediamo inoltre un immediato cessate il fuoco in Ucraina e il ritiro di tutte le forze russe e la fornitura di adeguati aiuti umanitari in modo che la gente dell'Ucraina possa ricostruire il proprio paese.

Invitiamo inoltre la comunità globale a lavorare per porre fine ai conflitti in corso nel Tigray, nel Darfur, nel Sudan del Sud, nel Congo e in altre aree devastate dalla guerra.

Le armi moderne hanno portato indicibili sofferenze al mondo e minacciano l'esistenza stessa della civiltà umana. Dobbiamo creare un ordine mondiale basato sulla nostra comune umanità e sulla compassione, la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e il rispetto della dignità e del diritto alla libertà di ogni uomo, donna e bambino. E dobbiamo affrontare la crisi climatica per fornire un ambiente sostenibile per le generazioni future.

Infine, condanniamo fermamente l'azione regressiva intrapresa in Afghanistan, che comporta il divieto per le ragazze di frequentare scuole e università. Imploriamo le autorità di revocare tempestivamente questa decisione e ripristinare il diritto all'istruzione per le studentesse."