Terlizzi per la pace: tre incontri per un futuro senza guerre

Terlizzi si prepara ad ospitare una serie di eventi dedicati alla costruzione di una cultura di pace e al superamento delle logiche dell'economia bellica. Organizzati dal Punto Pace Terlizzi, in collaborazione con altre realtà attive sul territorio, questi incontri si svolgeranno nei lunedì del 28 ottobre, 4 novembre e 11 novembre 2024.

Per la pace Fonte: Comitati per la pace Chiudi

Tre lunedì, tre temi fondamentali

Lunedì 28 ottobre, ore 18:45 - Mat Laboratorio urbano, via Macello 1: Il primo appuntamento sarà dedicato al rapporto tra pace, legge di bilancio e Costituzione.

Il primo appuntamento sarà dedicato al rapporto tra pace, legge di bilancio e Costituzione. Lunedì 4 novembre, ore 18:45 - Cinema "Piccolo osservatorio universale Aldo Garzia", largo don Pappagallo 13: La seconda tappa si concentrerà sul tema dell'economia di pace e della finanza etica.

La seconda tappa si concentrerà sul tema dell'economia di pace e della finanza etica. Lunedì 11 novembre, ore 18:45 - Cinema "Piccolo osservatorio universale Aldo Garzia", largo don Pappagallo 13: L'ultimo incontro sarà dedicato all'“Economia di Francesco”. Iniziative a Terlizzi contro la guerra Fonte: Pax Christi Chiudi

Perché è importante discutere di pace?

Come sottolinea don Michele Stragapede di Pax Christi Terlizzi, "la cultura dominante sta subendo uno spostamento significativo verso la guerra". L'aumento della spesa militare, in contrasto con i benefici che si otterrebbero investendo in altri settori come l'ambiente, la sanità e l'istruzione, è una chiara dimostrazione di questa tendenza.

Gianluigi De Vito, anch'egli membro di Pax Christi Terlizzi, sottolinea come la disinformazione e la manipolazione mediatica contribuiscano a normalizzare il conflitto e a farci percepire la guerra come un evento inevitabile.

Un appello alla mobilitazione

Simona Tamborra, attivista di Pax Christi Terlizzi, invita la società civile e la politica a riflettere sulle proprie scelte e a impegnarsi per costruire un futuro più pacifico. "Vogliamo rendere possibile la costruzione continua di un percorso verso il sogno di bandire la guerra dall'orizzonte dell'umanità", afferma.

Gli eventi organizzati a Terlizzi rappresentano un importante contributo al dibattito sulla pace e sulla nonviolenza. Sono un'opportunità per riflettere sulle cause profonde dei conflitti e per immaginare un futuro diverso, basato sulla cooperazione, la solidarietà e il rispetto per la vita.