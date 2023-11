Solidarietà? Assicurati che le tue tasse non siano investite in crimini di guerra!

Made Abusalama è un eminente scrittore e attivista politico, co-fondatore di numerose organizzazioni, una delle quali è la Palestina parla in Germania. Nato a Gaza, vive ora tra Berlino e Tampere, dove sta terminando il suo dottorato di ricerca sulla generazione del blocco israeliano di Gaza.



Sei nato nel campo profughi di Jabaliya. Quello che vedi ora a Gaza è ancora il posto che hai conosciuto?



Sì, sono cresciuto a Gaza, sono andato alle scuole delle Nazioni Unite, ho vissuto la prima e la seconda Intifada. Ho visto lo sviluppo e cambiamenti in tutto questo tempo. I rifugiati avevano in un primo momento infrastrutture minime. Con il tempo, le città sono diventate più grandi e più popolate. Ora Gaza è una delle aree più densamente popolate del mondo e con poco e limitato spazio le persone costruiscono in altezza. Lo sviluppo urbano è stato riavviato dopo ogni aggressione israeliana.

Nel 2008 e nel 2009 i bombardamenti israeliani causarono un massacro e distrussero molto. Ma la gente ricominciò, ricostruì, provò a risolvere i problemi causati dal regime colonialista israeliano e dal blocco militare.

I bombardamenti del 2012 portarono distruzione. Poi di nuovo nel 2014 ... E nel 2020 ... Ad ogni accenno di sviluppo, seguirono un enorme collasso delle infrastrutture e la cancellazione di nuove memorie urbane.

Questo fa parte della violenza strutturale israeliana. Non solo vìolano i nostri corpi uccidendoci e ferendoci, ma cancellano e feriscono anche i nostri ricordi. Le immagini che abbiamo del nostro ambiente urbano, delle strade, delle piazze, degli edifici iconici - le distruggono.

Quello che vediamo adesso è il più estremo. Ogni volta è peggio, i bombardamenti e la distruzione aumentano. Nel corso degli anni la gravità, il dolore e l'intensità sono cresciuti. È una tattica per ingegnerizzare e gestire le persone: bombardano più brutalmente e poi offrono alcuni privilegi extra. Dopo ogni distruzione l'industria edile israeliana ottiene migliori opportunità di business.

I materiali che arrivano a Gaza provengono principalmente dal potere coloniale israeliano. Questo è un altro lato brutto del colonialismo di insediamento: ci assediano, ci bombardano e poi ci vendono materiale per costruire così ci possono poi bombardare di nuovo. Controllano i posti di blocco militari e le recinzioni che circondano Gaza e decidono cosa può entrare.

Le infrastrutture urbane e le immagini di Gaza sono state così ripetutamente cancellate attraverso le generazioni. La generazione dei palestinesi del blocco, che sono al centro delle mie ricerche, è stata la più sconvolta. Hanno visto la maggior distruzione, bombardamenti e continue cancellazioni delle loro case, città. Hanno perso molte persone, familiari, amici ... Hanno dovuto riprodurli e rinascere più volte.



Ma la distruzione attuale è senza precedenti?



Sì. È un picco estremo di violenza eccessiva e gli esperti legali vi ravvisano gli estremi di genocidio. I bombardamenti ... in particolare bombardamenti a tappeto significa che ci sono ripetuti attacchi su un edificio. Questo crea come la sensazione di un terremoto che scuote il corpo e fa saltare i battiti del cuore. Le persone stanno perdendo i membri della famiglia, vicini di casa… Il numero di civili uccisi è mostruoso. Intere famiglie sono state spazzate via. Ho amici che sono gli unici sopravvissuti - orfani. Tutti i loro familiari sono stati uccisi. La moglie di mio cugino e tre figli sono stati uccisi. È rimasto solo. Tredici anni della sua vita e della costruzione della casa sono stati spazzati via da un bombardamento israeliano.

Questo ci fa fare paragoni con il prezzo pagato dai nostri nonni durante la Nakba. Gaza non sarà mai più la Gaza di prima di questi bombardamenti, ma il pericolo incombente è ancora più grande.



Molti palestinesi avvertono che i bambini associano Israele e gli israeliani solo con bombardamenti, carri armati e distruzione, l'unica esperienza che hanno con loro. Gli effetti delle brutalità si estendono attraverso le generazioni?



Sì. E questa violenza si può anche radicalizzare. Credo che questo sia in realtà l'obiettivo dell'attuale regime fascista israeliano: far crescere e incoraggiare l'odio in modo che nessuno parli mai di una soluzione di Stato democratico. Fa parte delle infrastrutture dell'occupazione - la guerra psicologica. Possono legittimare lo Stato solo ebraico se possono affermare in modo convincente che non solo i palestinesi non sono ebrei, ma che i palestinesi non possono superare ciò che le forze israeliane hanno fatto e stanno facendo loro - dopo tali atrocità è impossibile vivere insieme amichevolmente.

Questa è la strategia israeliana a lungo termine di segregazione - usare le ingiustizie interiorizzate come ragione per una continua e crescente segregazione, per più bantustan palestinesi e il controllo superiore ebraico sulla terra. Il progetto sionista è sempre stato questo.





In risposta agli attuali bombardamenti israeliani di Gaza hai scritto Una lettera all’Europa da un palestinese . Assistiamo alla disumanizzazione dei palestinesi in molti media occidentali, in politica - e lo permettiamo. In che modo questo ci riguarda e avrà effetto sulle nostre società?