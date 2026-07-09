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Elezione delle cariche associative

Verbale del Consiglio Direttivo del 3 luglio 2026
9 luglio 2026
Associazione PeaceLink

In data 3 luglio 2026, alle ore 17:00, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato.

Risultano presenti in collegamento telematico tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2026: Giacomo Alessandroni, Adriana De Mitri, Carlo Gubitosa, Francesco Iannuzzelli, Alessandro Marescotti, Ida Merello, Domenico Palermo.

Constatata la presenza di tutti i componenti, il Consiglio procede ai propri lavori.

Il Consiglio Direttivo procede all'elezione delle cariche associative e alla nomina del responsabile del trattamento dei dati (DPO, Data Protection Officer). Dopo attenta valutazione della disponibilità di ciascuno degli incaricati, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'attribuzione dei seguenti incarichi:

  • Presidente: Alessandro Marescotti

  • Vicepresidente: Giacomo Alessandroni

  • Segretaria: Ida Merello (coadiuvata da Adriana De Mitri)

  • Tesoriere: Francesco Iannuzzelli (coadiuvato da Carlo Gubitosa)

  • Responsabile del trattamento dei dati e coordinamento tecnico: Francesco Iannuzzelli

Esaurita la trattazione dei punti in discussione, la seduta viene tolta.

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