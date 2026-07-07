Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione PeaceLink
Il giorno 26 giugno 2026, alle ore 17:00, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione PeaceLink, tenutasi in modalità telematica tramite il collegamento online.
Assume la presidenza dell’Assemblea Francesco Iannuzzelli, il quale dà atto:
- della regolarità della convocazione, avvenuta tramite comunicazione e-mail inviata a tutti i soci in data 19 giugno 2026;
- della validità dell'Assemblea a deliberare;
- che funge da Segretario Ida Merello.
Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Illustrazione delle attività
- Presentazione del bilancio
- Elezione del nuovo direttivo
- Varie ed eventuali
Trattazione degli argomenti
A. Illustrazione delle attività
Il Presidente dell’Assemblea prende la parola per illustrare nel dettaglio le attività svolte dall'Associazione nell'ultimo periodo, soffermandosi in particolare sui progetti principali, le campagne di sensibilizzazione e le iniziative future. Nello specifico sono state presentate le seguenti attività:
- sito www.peacelink.it
- calendario degli eventi
- database delle associazioni
- traduzioni in lingua
- schede e storia della pace
- istanza Mastodon sociale.network
- bollettino pacifista Albert
- ricorso AIA ILVA
- campagna noeuromissili
- campagna nogcap
- monitoraggio commissioni parlamentari
- collaborazione con altre associazioni
- Corsi di intelligenza artificiale con Pax Christi
- Coordinamento No Riarmo
- Rete del Dissenso e mappa di eventi e associazioni in Italia
- BDS e dossier Leonardo
- modernizzazione degli strumenti telematici
- Mattermost
- PeaceCloud
- PeaceData
- assistente AI basato su dati e contenuti di PeaceLink
- migrazione infrastruttura dal BigTech a fornitori europei
- chiusura servizio mailing lists per ospiti
Dopo ampia discussione (allegata), l'Assemblea esprime consenso per il lavoro svolto e per le attività in programma.
B. Presentazione del bilancio
Il Tesoriere Francesco Iannuzzelli presenta all'Assemblea il bilancio dell'Associazione, illustrandolo con apposite slide (allegate). Presenta inoltre le linee guida per i prossimi investimenti.
Terminata l'esposizione e aperta la discussione, non emergendo obiezioni, il bilancio viene posto in votazione.
L'Assemblea, con voto palese, approva il bilancio e le linee guida all'unanimità.
C. Elezione del nuovo direttivo
Si passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno riguardante il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente illustra le modalità di voto e invita a presentare le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo.
A seguito delle operazioni di voto palese, risultano eletti all’unanimità per il prossimo mandato i seguenti soci:
- Giacomo Alessandroni
- Adriana De Mitri
- Carlo Gubitosa
- Francesco Iannuzzelli
- Alessandro Marescotti
- Ida Merello
- Domenico Palermo
I candidati eletti, presenti alla riunione, dichiarano singolarmente di accettare la carica.
D. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19:30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il Segretario: Ida Merello
Il Presidente: Francesco Iannuzzelli
Allegati
Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione PeaceLink69 Kb - Formato pdfRelazione sulle attività e discussione
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