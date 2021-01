Mappe concettuali, mappe mentali e apprendimento attivo

Una ricerca sui repository in rete più noti attraverso criteri di selezione ispirati alle metodologie dell’Evidence Based Education ha portato a individuare l'utilità delle mappe concettuali per l’apprendimento in quanto più efficaci rispetto all’ascolto di lezioni

In questa pagina web vengono raccolti vari documenti per approfondire la conoscenza del mind mapping

Apprendimento attivo con le mappe concettuali

Cresce la diffusione delle mappe concettuali nella scuola. Molti sono i software disponibili per creare mappe online e offline.

E' importante capire se l'interesse sviluppato attorno alle mappe concettuali sia basato su una loro effettiva efficacia nel promuovere l'apprendimento.

Per rispondere su questo punto è utile leggere questo saggio di Marta Pellegrini e Anna Mensurali:

"L’efficacia delle mappe concettuali per l’apprendimento: analisi critica di evidenze empiriche"

("The effectiveness of concept maps for learning: critical analysis of empirical evidence")



Marta Pellegrini

Università degli Studi di Firenze, marta.pellegrini@unifi.it

Anna Mensuali

Università degli Studi di Firenze, anna.mensuali@stud.unifi.it

L'efficacia delle mappe concettuali

Nella ricerca vengono raccolte varie evidenze scientifiche che documentano come un buon uso delle mappe concettuali abbia un impatto significativo sull'apprendimento. Inizialmente mettiamo fra parentesi il dibattito sulle differenze fra le mappe concettuali (collegate alla rappresentazione della conoscenza in tutta la sua complessità) e le mappe mentali (collegate ad attività del tipo "brainstorming").

Nell'abstract del saggio si legge: "In questo contributo ci si chiede quando e come le mappe concettuali possano facilitare l’apprendimento degli studenti. Per rispondere a questa domanda è stata compiuta una ricerca sui repository in rete più noti attraverso criteri di selezione ispirati alle metodologie dell’Evidence Based Education, considerando le meta-analisi, le critical review e gli studi sperimentali. Il risultato di questa indagine ha portato a individuare il grado generale di efficacia delle mappe concettuali e le condizioni che le rendono più utili per l’apprendimento: il momento in cui è più adeguato introdurre una mappa concettuale, le modalità attraverso cui gli studenti possono utilizzarla e chi, fra insegnante e allievi, dovrebbe costruirla al fine di migliorare l’apprendimento".

Una buona mappa concettuale

Per prima cosa è importante chiedersi come realizzare una buona mappa concettuale: "Le mappe concettuali si realizzano dall’alto verso il basso, in alto è posto il concetto focale che definisce l’ambito di riflessione unito per mezzo di linee agli altri concetti, di solito espressi con sostantivi chiamati nodi; le relazioni, spiegate generalmente con verbi, connettono i concetti formando una proposizione. Una buona mappa concettuale non dovrebbe contenere troppi concetti né molti collegamenti poiché provocherebbe sovraccarico cognitivo perdendo la funzione di supporto all’apprendimento (Bonaiuti, 2011; Novak, 2012)".

Il merito dell'efficacia

Per seconda cosa è importante chiedersi se l'efficacia delle mappe sia collegata a ciò che riesce a fare l'insegnante o piuttosto lo studente. La risposta è che "attraverso una meta-analisi composta da 19 studi affermano che fra l’uso di una mappa costruita dall’insegnante e una costruita dagli studenti non sussiste una significativa differenza sui risultati di apprendimento, anche se si ottengono risultati leggermente superiori con mappe concettuali preparate dai docenti".

Dove sono efficaci le mappe concettuali

Nel saggio di Pellegrini e Mensuali emergono i settori in cui le mappe concettuali facilitano gli apprendimenti: "Nesbit e Adesope (2006) con una meta-analisi che ha considerato 55 studi sperimentali o quasi-sperimentali (5.818 allievi in totale), hanno studiato le condizioni e i contesti didattici che rendono più efficace una mappa concettuale per l’apprendimento (...) e dai loro studi è risultato che l’impiego delle mappe concettuali per la memorizzazione e il trasferimento delle conoscenze è più efficace rispetto ad attività come la lettura di un testo e l’ascolto di lezioni. Questo può essere dato dal maggiore coinvolgimento e impegno richiesto allo studente nella costruzione o nello studio di una mappa concettuale".

In tutto è corredato con tabelle in cui sono documentate le evidenze empiriche a livello di efficacia dell'apprendimento. "Evidenze provano che il concept mapping - si legge nel saggio - è leggermente più efficace di altre attività di strutturazione delle conoscenze come scrivere riassunti o delineare le idee principali di un argomento" E inoltre "si è constatato che studiare attraverso le mappe concettuali risulta più efficace per conservare nella memoria le conoscenze piuttosto che studiare con testi o elenchi di informazioni".

Piaget, Papert, Dewey, Lego e Gestalt

Le mappe concettuali hanno molti collegamenti con

- il costruttivismo di Piaget, che mette al centro la costruzione delle proprie strutture mentali;

- il linguaggio Logo di Papert, che si basa sulla modularità e sul gioco cognitivo;

- la scuola attiva di Dewey, che privilegia una apprendimento non passivo ma basato sul gioco e la motivazione;

- sul Lego, come learning by doing e come oggetto per pensare e apprendere (e su questo è nato Lego Serious PLay)

- la percezione globale della Gestalt, come capacità di pensare globalmente, attraverso visioni globali come sono appunto le mappe.

Una pagina web di approfondimento

Partendo da queste evidenze sull'utilità e l'efficacia delle mappe concettuali, in questa pagina web verranno raccolti documenti utili ad approfondire l'argomento in modo da focalizzare varie questioni come ad esempio:

- le differenze fra mappe concettuali e mappe mentali;

- l'utilità di questi strumenti per la dislessia;

- le basi concettuali di tipo psicologico e pedagogico a cui collegare la metolodologia del mind mapping e del concept mapping.