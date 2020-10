"Sono grato per questo piccolo passo in avanti e in discontinuità ma è ancora troppo poco", dice padre Alex Zanotelli, che aggiunge: "Basterebbe leggere l’enciclica del Papa Fratelli tutti per capire quanto siamo lontani".

Padre Alex Zanotelli Autore: Vittorio Moccia Copyright © Vittorio Moccia Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Chiudi

"Un piccolo passo in avanti ma è davvero troppo poco contro i decreti Salvini, un distillato di razzismo di Stato". Il via libera del Consiglio dei ministri al decreto sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini non soddisfa per niente padre Alex Zanotelli, missionario comboniano che ha fatto della lotta ai decreti Salvini una delle sue missioni con digiuni e sit in di protesta davanti ai Palazzi del potere.

"Sono grato per questo piccolo passo in avanti e in discontinuità ma è ancora troppo poco - dice il missionario comboniano all’Adnkronos -. Siamo ancora lontano da una politica migratoria verso queste persone che non sono migranti, ma profughi e rifugiati che fuggono da guerre, violenze di ogni genere,hanno diritto all’accoglienza. Basterebbe leggere l’enciclica del Papa Fratelli tutti per capire quanto siamo lontani".