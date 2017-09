Puglia, mozione per il disarmo nucleare

diverse zone del territorio pugliese, in particolare le predette aree interne, vedono tuttora una forte presenza di basi e presidi militari, nazionali e della NATO, finanche in aree protette, come avviene nel territorio del Parco nazionale dell’Alta Murgia (sul quale insistono ben 5 poligoni militari, alcuni dei quali in pieno esercizio, oltre alla Polveriera di Poggiorsini);

in diverse circostanze, soprattutto in occasione delle marce della pace Gravina-Altamura degli anni 1985, 1987, 2003 e 2005, moltissimi cittadini, oltre a denunciare le forme di degrado in cui versava il territorio murgiano, hanno evidenziato le molteplici criticità e contraddizioni legate alla presenza delle servitù militari. In particolare è stato rilevato come l’attività militare sia incompatibile con l’ecosistema delle aree interne, sia perché si contrappone alla vocazione economico-produttiva storica dello stesso territorio (di tipo agro-pastorale), sia perché le esercitazioni “a fuoco” svolte nello stesso territorio determinano la produzione di residui di nanoparticelle e dunque fenomeni di grave inquinamento del suolo e dell'aria, come è stato denunciato da associazioni e attivisti anche nel corso delle audizioni della Commissione di inchiesta del Senato sull'uranio impoverito tenute nel 2006. Ed ancora, è stato più volte osservato che l’attività delle strutture militari ostacola (e, in non pochi frangenti, impedisce) una piena fruizione del territorio, anche a fini turistici, escursionistici, didattici, ecc.; ciò riduce drasticamente le potenzialità di tali territori e contraddice la necessità di tutela, valorizzazione e protezione ambientale che ha portato all’istituzione del Parco nazionale.