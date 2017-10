Jalal Talabani, un peshmerga, un leader, un uomo di pace

E’ trascorsa una settimana dal Referendum - così a lungo atteso - per l’indipendenza del Kurdistan Iracheno. Oggi la notizia della morte di Jalal Talabani. I due eventi, casualmente così ravvicinati, sembrano concatenarsi in una sequenza simbolica di passaggio di testimone.

Bandiera del Kurdistan Autore: KURASTI Fonte: commons.wikipedia.org Copyright © KURASTI Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Chiudi

Un giovane Jalal Talabani sulle montagne Autore: Andrea Misuri Chiudi

Il quadro nella sede del PUK ricorda gli anni della lotta in montagna Chiudi

Talabani era nato a Koya, a ovest di Sulaimaniya, vicino al lago di Dokan. I monti Shinerwe che fanno da confine con il vicino Iran. Un territorio che per lunghi anni, nella seconda metà del secolo scorso, è stato permeabile a possibili infiltrazioni e potenziale focolaio di tensioni. Il giovane avvocato, combattente indomito, fonda il Puk, il partito unitario curdo. Espropria ai latifondisti le terre – lasciando comunque loro quelle sufficienti per le esigenze familiari - per distribuirle ai contadini. In quegli anni, Joyse Lussu scrive che Talabani e i suoi peshmerga le ricordano i “partigiani della Maiella o del cuneese”. E pensa alle nostre partigiane, quando le raccontano “di Margarete, che aveva comandato una formazione ai confini dell’Iran, ed era morta in combattimento”.

E ancora, a Damasco Joyse Lussu incontra Hero Ahmed Ibrahim: “…lei mi si aggrappò stringendomi forte, perché le portavo notizie del suo uomo molto amato che combatteva lontano”.

Ci sono stati poi gli anni del dopo Saddam. Gli anni della ricostruzione e delle speranze. Il Paese trasformato in un gigantesco cantiere in itinere. I proventi del petrolio investiti in infrastrutture, in una crescita improvvisa e tumultuosa. Progetti spesso faraonici. Senza piani regolatori. La difficoltà di conciliare il boom economico, là dove i proventi del petrolio arrivavano copiosi, con realtà rurali isolate, dove la vita è ancora segnata dal ritmo delle stagioni.

Con Hero Ahmed Ibrahim Autore: Andrea Misuri Chiudi

A lei va l’abbraccio grande dei tanti amici italiani vicini alla causa curda. In questo momento di dolore, sappiamo che lei proseguirà il comune percorso intrapreso tanti anni fa. Un patrimonio di valori che rappresentano la migliore eredità che Jalal Talabani lascia al suo popolo. Il popolo curdo.