La Citizen Science negli Stati Uniti

Presentiamo qui alcuni video sulla citizen science realizzato dall'EPA statunitense, l'agenzia di protezione dell'ambiente.

Citizen scienze, le cassetta degli attrezzi fornita dall'EPA Chiudi

Questa è la definizione di citizen science che viene data: "La Citizen Science è un campo vitale in rapida crescita in cui le ricerche scientifiche sono condotte da volontari. Individui e gruppi di comunità raccolgono da tempo dati per comprendere meglio il loro ambiente locale e affrontare i problemi che li riguardano. Nell'ultimo decennio si è verificata un'esplosione di progetti di "scienza dei cittadini" con l'avanzamento degli strumenti e il potenziamento delle persone. Questi progetti hanno avuto un notevole successo nell'ampliare le conoscenze scientifiche, sensibilizzando le persone sul loro ambiente e sfruttando il cambiamento. Incoraggiamo i volontari a lavorare con i gruppi della comunità locale - su progetti di campionamento dell'aria, tra gli altri - con tutte le competenze che possono fornire".

Per saperne di più clicca qui.

In questo documento dell'EPA viene riconosciuto che non vi è ancora una visione completa e condivisa sulla citizen science in quanto la dirigenza dell'Agenzia non ha definito una strategia specifica per la scienza dei cittadini. Si legge: "La citizen science si sta evolvendo e assumerà un ruolo maggiore e man mano che il coinvolgimento del pubblico cresce, ciò conterà sull'EPA affinché riconosca e indirizzi i dati ambientali raccolti e forniti all'Agenzia".