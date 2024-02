Ricerca dell'associazione Avamposto Educativo sull'inquinamento atmosferico da particolato a Mottola

I percorsi elaborati per il territorio, tra cui questo sul particolato, hanno assunto un'impostazione d’impegno educativo. È stato consolidato il valore della rete costruire la condivisione di attività e catturare l’interesse degli studenti, in particolare gli iscritti alle facoltà scientifiche.

L’associazione Avanposto Educativo, nel suo lavoro socio-educativo, ha condiviso l’invito di Edgar Morin, manifesto nel testo Cambiamo Strada, a costruire, nelle realtà locali, una collettività in grado di elaborare un comune progetto educativo che aiuti a trasformare positivamente il modo di percepirsi dinanzi alle sfide del mondo. Su questa linea, i percorsi elaborati per il nostro territorio, tra cui il presente sul particolato, hanno assunto una rinnovata impostazione d’impegno educativo. È stato consolidato il valore della rete di relazioni costruita nel tempo attraverso la condivisione di attività sociali, puntando a catturare l’interesse di giovani studenti, e in particolare in questo lavoro, di giovani universitari iscritti alle facoltà scientifiche.

Il punto di arrivo, a nostro avviso rilevante per l’aspetto socioeducativo, è la costituzione di un gruppo di ricerca concretamente orientato e motivato, costituito, dalla giovane borsista universitaria e dal nucleo storico dell’associazione, da alcuni docenti di discipline scientifiche dell’Istituto superiore locale, da ricercatori del dipartimento di chimica e dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco dell’Università di Bari e, in modo informale, da diversi professionisti del settore sanitario, alcuni dei quali con ruolo istituzionale. Una modalità di intervento partecipativo alla vita di comunità, nel tempo che viviamo, che pone sfide non più procrastinabili. Costruire un gruppo di lavoro eterogeneo di professionalità, acquisire strumenti d’indagine per migliorare le condizioni di vita a livello locale, porre obiettivi di governance sostenibile, prevenire e dare risposte a modelli di crescita sfavorevoli, arginare criticità per la salute indirizzando a buone prassi, definisce la sintesi del lavoro proposto e una visione di futuro. Un passo in avanti nell’incremento del capitale sociale del territorio.

In allegato c'è la ricerca sui valori di particolato a Mottola svolta fra il 2021 e il 2022.