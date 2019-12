Per ottenere coesione sociale occorrono relazioni sociali attive: una rete di scambi di informazioni, solidarietà, coinvolgimento di tutti nella partecipazione civile.

Le varie dimensioni della cittadinanza Autore: Alessandro Marescotti, Daniele Marescotti Chiudi

“La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali”.(Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

Il Parlamento Europeo specifica alle scuole quanto segue: “Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità allargata”.

Prosegue il Parlamento Europeo: “Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto”.

E ancora: “La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri”.

Il Parlamento europeo assegna alla scuola il compito educare al saper essere e al saper fare e non solo al sapere.

Sulla base della Strategia di Lisbona ogni scuola europea dovrebbe educare alla cittadinanza attiva per:

- evitare una marginalità sociale e lavorativa dei giovani e dei cittadini;

- scongiurare forme di esplosione del malcontento e favorire la coesione sociale.

L'educazione alla legalità è una strategia di cittadinanza attiva in comunità afflitte da:

- illegalità, clientelismo, rinuncia ai diritti;

- perseguimenti favori personali;

- individualismo e rassegnazione;

- mafia, violenza e perdita della solidarietà;

- “mi faccio i fatti miei” (come filosofia di vita).

Per ottenere coesione sociale occorrono relazioni sociali attive: una rete di scambi di informazioni, solidarietà, coinvolgimento di tutti nella partecipazione civile. Questo consolida il senso di identità e di appartenenza a una collettività. Creare relazioni favorevoli tra individui di una comunità è fondamentale.