Linee guida Educazione alla pace e alla cittadinanza Perché ciascuno di loro possa essere artigiano della pace e divenire protagonista della costruzione di un mondo più giusto, libero e solidale. 19 dicembre 2019 Fonte: Assessorato all’Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Educare alla pace Chiudi Le Linee Guida per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale sono un testo aperto al contributo di tutti coloro che, riconoscendo la propria responsabilità civile e politica, vogliono investire sulla “scuola bene comune” e contribuire all’educazione e alla formazione dei nostri bambini e bambine, ragazze e ragazzi, giovani e studenti. Perché ciascuno di loro possa essere artigiano della pace e divenire protagonista della costruzione di un mondo più giusto, libero e solidale. Il Programma “La pace si insegna e si impara” è parte integrante del percorso “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” 2014-2018 e del Programma “Sui passi di Francesco” avviato nel 2013 in collaborazione con i Francescani del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi.

Note: Il Programma di formazione e ricerca del personale docente delle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia, denominato “La pace si insegna e si impara”, è stato promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dal Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia, dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace e i Diritti Umani e dalla Tavola della pace.