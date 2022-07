"Parole di cittadinanza"

E' un glossario di diritto ed economia pensato per la scuola. Dalla A alla Z vengono elencati i termini e i concetti delle pratiche di cittadinanza. Uno strumento in più per favorire ed arricchire i percorsi di educazione civica

Francesco Pugliese insegna diritto ed economia in un liceo di Rovereto. Ed è conosciuto per il suo impegno a favore della pace e della nonviolenza. Ha scritto una trentina di libri su argomenti collegati alle guerre, ai diritti umani, alla solidarietà e alle questioni ambientali.

E' naturale quindi che questo libro sia un ibrido fra l'educazione alla cittadinanza attiva, l'educazione alla pace e l'educazione alla sostenibilità ambientale.

Alla lettera A ci sono 7 voci dedicate agli alberi (esempio: alberi moinumentali), 5 dedicate alle auto (esempio: quartieri europei senza auto), 10 dedicate alla armi.

Ci sono 9 voci, alla lettera B, dedicate alla bicicletta.

Ben 32 voci, alla lettera C, sono descrivono le varie sfaccettature della crisi climatica.

Alla lettera D di disarmo vengono dedicate ben 12 voci che occupato un totale di tre pagine. Si va dalle definizione di disarmo al movimento degli scienziati per il disarmo, alla giornata internazionale per il disarmo, all'educazione al disarmo, al trattato di non proliferazione industriale, fino alle parole di Pertini sul disarmo.

E così via.

Il glossario comprende anche la terminologia politica e con linguaggio chiaro e semplice, adatto ai ragazzi, riesce a spiegare concetti oggi piuttosto difficili da spiegare come ad esempio quello di "sinistra".

Il libro è dotato di vari indici per rendere più agevole esplorare le tantissime parole e raggiungerle con velocità.

Una volta capita la logica del libro, è facile per un insegnante usare le voci del glossario come i pezzi di un Lego e costruire un percorso, magari disegnando delle mappe concettuali o anche delle reti semantiche.

Scrive Francesco Pugliese nella presentazione: "Il libro vorrebbe essere strumento didattico di immediato utilizzo in classe e a casa. Uno strumento di lavoro, una riserva di letture. Uno strumento di supporto per gli insegnanti di Diritto ed economia e di Educazione civica e alla testimonianza. La diffusione è anche finalizzata alla costruzione di un pozzo per acqua potabile in Africa sulla scia di altre simili esperienze. Un progetto editoriale e didattico unito alla solidarietà".