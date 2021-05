Didattica dell'educazione civica: scuole in rete per condividere le esperienze

Nei corsi di formazione abbiamo realizzato un padlet di educazione civica per ogni scuola. Poi li abbiamo messi in rete. La comodità di realizzare anche un “padlet di padlet” è quella di avere a colpo d’occhio una bacheca con le esperienze di educazione civica di tutte le scuole

Dover preparare un corso di educazione civica per docenti significa realizzare e organizzare materiali e fornire spunti didattici concreti ai corsisti. Spesso la composizione del corso comprende insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. Occorre quindi fornire strumenti che possano essere utilizzati facilmente e che siano adattabili ad ogni argomento e situazione.

La scelta è ricaduta su Padlet, un software che permette di creare bacheche collaborative con documenti, immagini, video e altri materiali. Ogni Padlet si raggiunge con un link ad una pagina web che contiene una bacheca. Ogni bacheca può essere organizzata in colonne e ogni colonna può contenere delle tessere con un titolo, una descrizione e un contenuto allegato, che può anche consistere in un semplice link. Bacheche digitali per condividere idee e competenze Chiudi

L’esigenza che mi ha spinto ad usare Padlet per un corso di educazione civica è stata quella di fornire uno strumento che facilitasse la trasversalità della materia e che consentisse a più docenti di collaborare su un unico progetto (o più attività promosse da una stessa scuola). Ogni docente, referente di educazione civica per ciascuna scuola, è stato invitato a creare la propria bacheca e a collegarla ad un Padlet generale. Questo, è stato strutturato in modo che potesse raccogliere tutte le esperienze di educazione civica dell’Ambito 21 di Taranto (per il quale i corsi erano organizzati). Ho quindi strutturato un “padlet di padlet”, collegando tutte le scuole che partecipavano al corso.

Altro motivo per il quale ho propeso per l’uso di questo software è stato quello di mantenere vive e in collegamento tutte le esperienze di educazione civica realizzate dalle scuole dell’ambito di appartenenza. La comodità di realizzare un “padlet di padlet” è quindi quella di avere a colpo d’occhio una bacheca con le esperienze delle scuole, suddivise tra istituti comprensivi e istituti superiori. Una volta costruita la struttura principale, ogni padlet collegato, anche se aggiornato, manterrà lo stesso indirizzo web originario.

Il risultato, che ho deciso di far valere come esperienza di restituzione finale, è stato quello di ottenere un lavoro che non si perderà nel tempo e che sarà dinamico e aggiornabile anche alla fine del corso.