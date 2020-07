Le competenze chiave per diventare cittadini attivi

Il seminario sulle competenze chiave di cittadinanza Autore: Redazione PeaceLink Chiudi

Mercoledì 15 luglio alle ore 21 si terrà il webinar sulla cittadinanza attiva in cui Daniele Marescotti relazionerà su "Le competenze chiave per la cittadinanza attiva".

Per collegarsi occorre cliccare su http://www.peacelink.it/riunione e compilare i campi del form.

Nel seminario online Daniele Marescotti illustrerà il suo libro "A scuola di cittadinanza attiva", un testo che raccoglie le idee sviluppate negli ultimi tre anni in sei corsi di formazione alla cittadinanza svolti a Taranto per gli insegnanti, a cui si sono affiancati altri sei corsi di educazione alla sostenibilità ambientale. I corsi sono serviti a fornire le conoscenze in materia di cittadinanza attiva ai docenti, implementando elementi innovativi all’interno della didattica quotidiana e della pianificazione annuale del lavoro in classe in modo da realizzare percorsi educativi interdisciplinari con gli altri colleghi.



Le varie dimensioni della cittadinanza

I corsi e il libro hanno anticipato i contenuti della nuova legge sull'educazione civica che entrerà in vigore il prossimo anno scolastico, indicando nell'educazione alla cittadinanza globale, alla cittadinanza europea, alla cittadinanza scientifica, alla cittadinanza digitale e alla cittadinanza economica le declinazioni della cittadinanza attiva, vista in rapporto con l'educazione al volontariato e alla legalità.

Nel libro vengono indicate le otto competenze chiave di cittadinanza, qui elencate https://www.peacelink.it/ecodidattica/a/45716.html

L'indice del libro è di seguito riportato in forma di mappa concettuale.