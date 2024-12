Libertà per Leonard Peltier!

Da Papa Francesco al Dalai Lama, da Amnesty International all’Onu, le voci che si sono levate in difesa di Peltier sono innumerevoli. Anche in Italia, personalità di spicco, istituzioni e associazioni democratiche si sono unite a questa campagna, riconoscendo in Leonard Peltier un simbolo della lotta per i diritti civili e umani.

Note: Segnaliamo inoltre che nella rete telematica e' disponibile una notizia sintetica in italiano dal titolo "Alcune parole per Leonard Peltier":Sempre nella rete telematica e' disponibile anche una piu' ampia ed approfondita bibliografia ragionata dal titolo "Dieci libri piu' uno che sarebbe bene aver letto per conoscere la vicenda di Leonard Peltier (e qualche altro minimo suggerimento bibliografico)":Ancora nella rete telematica segnaliamo una lettera "ad adiuvandum" alla "United States Parole Commission" del 22 giugno 2024:Segnaliamo anche che in queste settimane il "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo pubblica un notiziario telematico quotidiano con la testata "Non muoia in carcere Leonard Peltier" che propone iniziative e materiali.Segnaliamo infine l'attuale sito ufficiale del Comitato di solidarieta' con Leonard Peltier, il "Free Leonard Peltier Ad Hoc Committee": https://www.freeleonardpeltiernow.org