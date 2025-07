Europei: guardiamo al futuro con la forza del diritto

A marine heatwave is ongoing in the Mediterranean Sea. This data visualisation, based on Copernicus Marine Service data, shows sea surface temperature anomalies Autore: Credit: European Union, Copernicus Marine Service Data Fonte: https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/intense-marine-heatwave-hits-western-mediterranean-sea Copyright © Credit: European Union, Copernicus Marine Service Data Licenza: CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi



Il giorno successivo il 26 giugno le conclusioni del Consiglio europeo hanno parlato di Ucraina, Medio oriente, sicurezza e di difesa ma non hanno dedicato neanche una parola ai cambiamenti climatici.



Mi chiedo come sia possibile cancellare dal nostro orizzonte i cambiamenti climatici nonostante i superamenti dei limiti siano all'ordine del giorno.





Mi chiedo come possano i governanti europei piegare il capo di fronte a Trump, un bullo al potere, che cancella tutti gli organismi internazionali, rinnega i cambiamenti climatici e attacca il sistema internazionale di regole e istituzioni costruite dopo la seconda guerra mondiale?



Non sarebbe forse il caso di parlare di sicurezza a 360° ed elaborare un piano europeo e mondiale di mitigazione dei cambiamenti climatici investendo non il 5% ma il 10% del Pil europeo per tali politiche ?



Un collega è stato recentemente a Shangai e mi ha detto che la cosa che più lo ha colpito della megalopoli con oltre 30 milioni di abitanti è il silenzio. Un silenzio assordante che colpisce le persone attraversando le grandi arterie cittadine con otto corsie quattro per senso di marcia. Ciò è dovuto al fatto che la Cina ha investito pesantemente sulle auto elettriche. Il collega mi ha detto che, se dovesse scegliere oggi dove trasferirsi, tra New York e Shangai, sceglierebbe la seconda senza dubbio alcuno.



Noi europei forse dovremmo cominciare a guardare altrove: non più agli Stati Uniti ma alla Cina. Non più alle politiche del passato ma a quelle del futuro, ma con la forza del diritto. Ovvero da ciò che ci contraddistingue dagli imperi che stanno cercando di ridisegnare l'architettura mondiale con il diritto della forza.



Europei - forza! - alziamo la testa e guardiamo al futuro. Facciamolo - se non per noi stessi - almeno per i nostri figli.



