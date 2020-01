La naftalina è più pericolosa di prima

Se siete arrivati a questa pagina web è perché PeaceLink è il sito più consultato in Italia per la naftalina. Per tanti anni le palline di naftalina hanno fatto capolino negli angoli degli armadi di casa, sono state considerate innocue, i fumetti ci hanno scherzato sopra, poi è calato il silenzio.

Attualmente l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) la considera un possibile cancerogeno.

Da gruppo 3 a gruppo 2B

Eppure ancora oggi trovate sul web vari siti che classificano la naftalina nel gruppo 3 IARC (“non classificabile in relazione alla sua cancerogenicità per l’uomo”) ma non è più così da anni. La naftalina è infatti salita di pericolosità ed è ora fra i “possibili cancerogeni”. Infatti ora il naftalene è nel “gruppo 2B” (“possibile cancerogeno per gli uomini”). Dire naftalene o naftalina è la stessa cosa, si badi bene.

Cosa significa gruppo 2B?

Visto che ci siamo vediamo di capire meglio come sono classificate le sostanze cancerogene.

L'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) le classifica in classi (o gruppi).

GRUPPO 1. Il gruppo 1 contiene i carcinogeni umani certi (sufficiente evidenza di cancerogenicità nell’uomo).

GRUPPO 2A. Il gruppo 2A comprende carcinogeni probabili per l'uomo (limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo)

GRUPPO 2B. Il gruppo 2B riunisce i possibili carcinogeni (inadeguata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ma sufficiente evidenza negli animali da esperimento).

GRUPPO 3. Il gruppo 3 comprende le sostanze non classificabili come carcinogene.

Cosa fare allora?

Volete un consiglio? Fate sparire dalla casa le palline di naftalina, se ne avete ancora! Sappiate che la naftalina è un sottoprodotto delle cokerie, ossia gli impianti più cancerogeni di un ciclo siderurgico integrale.

L'Unione europea imposto il divieto di distribuzione e produzione di naftalina nel 2008, come parte della nuova normativa della registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), che disciplina l'uso chimico all'interno dei suoi paesi.